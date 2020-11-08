З вдячністю за "мужні діяння": Меркель і Штайнмаєр привітали Горбачова з 90-річчям

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) привітала експрезидента СРСР Михайла Горбачова з 90-річчям. Текст вітальної телеграми у вівторок, 2 березня, поширила пресслужба уряду ФРН. "Ваш важливий внесок у вільне возз'єднання залишається не забутим в Німеччині. (…) Сьогодні Ви з гордістю можете дивитися на справу Вашого життя", - йдеться у привітанні.

Канцлерка також вказала на особистий внесок ювіляра "у мирне подолання холодної війни". "У Вашому новому році життя бажаю Вам всього найкращого, насамперед здоров'я та особистого благополуччя", - зазначила канцлерка ФРН.

Президент Німеччини Штайнмаєр згадав "мужні діяння" Горбачова

Так само з ювілеєм Михайла Горбачова привітав і президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). В опублікованому на сайті глави німецької держави письмову привітанні теж згадується внесок Горбачова у мирне возз'єднання Німеччини.

Читайте також: Історичні дні в Німеччині: від падіння Берлінського муру до єдності країни

"Ваші мужні діяння задля миру і свободи не забуті в Німеччині, - йдеться у привітанні, - своїми політичними діями, а також довірою до єдиної Німеччини Ви внесли вирішальний внесок у мирне подолання розколу європейського континенту".

"Ваша робота, удостоєна Нобелівської премії миру, залишається для нас у цьому стимулом і мірилом", - підкреслив Штайнмаєр, звертаючись до ювіляра Горбачова.