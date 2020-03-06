З початку року у ФРН від грипу померли 200 осіб, від коронавірусу - жодна

За даними Інституту Роберта Коха, у Німеччині з початку 2020 року сезонним грипом перехворіли майже двісті тисяч осіб. Від ускладнень, пов'язаних з пребігом хвороби, померли 202 людини. Водночас кількість інфікованих новим коронавірусом у ФРН становить зараз 349 осіб. Летальних випадків поки не зафіксовано, повідомив на пресконференції у четвер, 5 березня, очільник Інституту Роберта Коха Лотар Вілер (Lothar Wieler).

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Він також звернуся до лікарів і населення з проханням проводити аналізи на наявність інфікування коронавіусом тільки у тих випадках, коли це дійсно виправдано. За його словами, це допоможе уникнути надмірного навантаження національної системи охорони здоров'я.

Майже 100 тисяч інфікованих у всьому світі

Тим часом коронавірус SARS-CoV-2 зареєстрований вже у більш ніж 60 країнах від початку спалаху в китайській провінції Хубей в кінці грудня 2019 року.

Станом на ранок 6 березня у світі виявлено 98421 випадок зараження. Понад 3385 жителів планети померли через легеневе захворювання COVID-19, викликане вірусом, 55632 людини одужали. Такі дані навів сайт міжнародної групи волонтерів, які відстежують всесвітню статистику в режимі реального часу, - Worldometer.