Херсонська ОВА: З окупованої території евакуйовано 112 людей

З окупованого військами РФ лівобережжя Херсонської області, яка страждає від затоплення внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС), вдалося евакуювати 112 людей. Про це у неділю, 11 червня, в ефірі національного марафону розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Усіх деталей не можу зараз розкрити, але наразі з лівобережжя вдалося витягнути вже 112 наших людей", - повідомив він.

Раніше в ефірі марафону Прокудін розповідав, що ситуація в Олешківській громаді, як і на усьому лівобережжі області, критична. У громаді немає зв'язку, світла і газопостачання, люди потребують питної води і продуктів харчування. У останні два дні війська РФ "закрили" місто на так званий "карантин".

Крім того, місцеві лікарі, за даними Прокудіна, підтвердили загибель восьми жителів громади. "Ситуація в Олешківській громаді, як і загалом на лівому березі Дніпра, дуже критична. Окупанти оголошували про якусь евакуацію, але далі слів діло не пішло - жодної евакуації не було", - зауважив він. Хоча для людей, які мають російські паспорти, РФ все ж таки евакуацію проводить, додав Прокудін. За його даними, їх перевозять у російський Воронеж.

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Проскудін: Площа затоплення скоротилася вдвічі

Станом на вечір 11 червня затоплена внаслідок руйнування Каховської ГЕС площа скоротилася вдвічі і становить 77 квадратних кілометрів, повідомив Прокудін. Середній рівень води становить 3,93 метра і продовжує знижуватися. Підтоплено 46 населених пунктів, 32 - на правому березі Дніпра, 14 - на окупованому військами РФ лівому березі.

На підконтрольній Україні території Херсонщини під водою знаходяться майже 3800 житлових будинків. Водночас війська РФ постійно обстрілюють Херсон з артилерії та РСЗВ, додав Прокудін. Зокрема, під обстрілами опинилися три човни з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Дніпра. Внаслідок цього троє людей загинули, ще 10 - зазнали поранень.