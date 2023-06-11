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Війська РФ обстріляли човен під час евакуації: троє загиблих

Олександр Куницький
2 год. тому

Під час евакуації з окупованого військами РФ лівого берега Дніпра на Херсонщині війська РФ обстріляли човен з цивільними, внаслідок чого троє людей загинули.

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Евакуація в Херсоні, 8 червня
Евакуація в Херсоні, 8 червняФото: Genya Savilov/AFP

Війська РФ у неділю, 11 червня, обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині. Внаслідок цього троє людей загинули, ще 10 - зазнали поранень, повідомив в Telegram очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Серед постраждалих - двоє правоохоронців, зазначив він.

"21 людина ледь вибралася зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі. Практично всі - люди похилого віку, маломобільні", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, слова якого наводяться у Telegram МВС.

Водночас у Херсонській обласній прокуратурі в дописі у Telegram повідомили, щоб під час евакуації з підтоплених населених пунктів тимчасово окупованої військами РФ лівобережної частини Херсонщини поранень зазнали щонайменше 23 людини. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак раніше наголосив, що війська РФ відкрили вогонь у спини цивільним, які намагалися евакуюватися.

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Україна проводить рятувальну операцію

Як повідомлялося, гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з висновками щодо причин знищення греблі.

На Херсонщині та Миколаївщині українські рятувальні служби, поліція та волонтери продовжують евакуацію людей із затоплених міст та сіл. Станом на 11 червня, за даними міністерства внутрішніх справ України, у Херсонській області підтоплено 32 населені пункти та 3821 будинок на правому березі Дніпра та 14 населених пунктів, які перебувають на тимчасово окупованій військами РФ території. В області було евакуйовано 2718 людей, з них - 190 дітей. 

З Миколаївської області, де підтоплено 31 населений пункт, вдалося евакуювати 982 людини, з них - 167 дітей.

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Масова евакуація після знищення Каховської ГЕС

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Евакуація в Херсоні, 8 червня

Війська РФ обстріляли човен під час евакуації: троє загиблих

Конфлікти2 год. тому
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