З Ізраїлю евакуювали 207 українців, 243 - застрягли в Газі

207 громадян України вилетіли з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. Водночас щонайменше 243 українці не можуть залишити Сектор Гази.

З Ізраїлювдалося евакуювати 207 українців, серед яких - 63 дитини. Перший евакуаційний рейс з громадянами України вилетів у суботу, 14 жовтня, з аеропорту Бен-Гуріон (Тель-Авів) до румунського Бухаресту , повідомило увечері посольство України в Ізраїлі на своїй сторінці у Facebook.

"Першочергово Ізраїль залишили діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів", - повідомили у посольстві.

Наступний евакуаційний рейс для 155 громадян України запланований на неділю, 15 жовтня, пише посольство. Він теж вилетить у Румунію.





Українці не можуть виїхати з Сектора Гази - Лубінець

Водночас щонайменше 243 українці потребують евакуації, але не можуть виїхати із Сектора Гази, адже Ізраїль відкликав дозвіл на перетин кордону Гази з Єгиптом. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пізно ввечері суботи, 14 жовтня, в ефірі телемарафону “Єдині новини”. За його словами, напередодні Ізраїль видав дозвіл на евакуацію громадян Україн і інших країн у Єгипет через пункт перетину "Рафах". Це, фактично, єдиний пункт перетину, який можна використати для евакуації цивільних з Гази, наголосив він.

"Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл", - сказав Лубінець.

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Водночас, за інформацією Лубінця, цей пункт перетину є відкритим з боку Єгипту. "Фактично від Ізраїля ми просимо, щоб цей пункт перетину був безпечний, його просто не бомбили. Від палестинців і влади Палестини ми просимо, щоб просто дозволили вийти нашим громадянам, а єгипетська влада - просто їх пропустила і прийняла", - наголосив український омбудсмен.

За словами Лубінця, більшість громадян України в Газі - це українки, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази, а також їхні діти.

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