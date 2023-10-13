Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла

Низка українців могла потрапити у полон до терористів ХАМАСу, повідомили в українському посольстві.

Зросла кількість українців, про загибель яких стало відомо після нападу на Ізраїль палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС.

Українське посольство в Ізраїлі повідомило в п'ятницю, 13 жовтня, агентству "Інтерфакс-Україна" про 12 загиблих і вісім зниклих безвісти громадян України.

Своєю чергою речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко підтверджує загибель 11 українців. За даними МЗС, дев'ять українців вважаються зниклими безвісти.

Раніше було відомо про сімох загиблих, дев'ятьох зниклих безвісти та дев'ятьох поранених.

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Українці можуть бути у полоні ХАМАСу

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що певна кількість громадян України можуть знаходитися у полоні бойовиків ХАМАСу.

"Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація, тому я прошу не робити з цього фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності", - сказав він у п'ятницю в ефірі "Суспільного".

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Десятки загиблих і зниклих іноземців

За останніми даними, внаслідок атаки ХАМАСу загинули 18 і зникли без вісти 21 громадянин США, 13 і дев'ять громадян Франції відповідно, 11 і 14 Росії, вісім і 19 Аргентини, сім і 10 Великобританії, чотири і 13 Німеччини, чотири і дев'ять Таїланду, чотири і три Китаю, троє і один Азербайджану.

Також загинули по двоє громадян Австрії, Бельгії, Бразилії, Іспанії, Південно-Африканської Республіки, Узбекистану, Філіппін, по одному громадянину Австралії, Данії, Естонії, Індії, Ірландії, Італії, Казахстану, Канади, Литви, Мексики, Молдови, Польщі, Португалії, Румунії, Судану, Туреччини та Угорщини.

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