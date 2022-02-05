Євросоюз виділив черговий транш макрофінансової допомоги Україні

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Єврокомісія виділила Україні ще 289 мільйонів євро макрофінансової допомоги, а також затвердила 120 мільйонів євро грантової підтримки українського бюджету. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії. Таким чином, Україна отримала увесь перший транш макрофіну обсягом 600 мільйонів євро. Першу частину ЄС виділив попереднього тижня.

Макрофінансова допомога - це кредити під низькі відсотки, які Євросоюз виділяє країнам-сусідам для підтримки їхньої макроекономічної стабільності. Нинішню екстрену програму макрофіну ЄС затвердив, аби підтримати стабільність української економіки в умовах "неспровокованого та невиправданого російського вторгнення". Другий транш у 600 мільйонів євро обіцяють виділити протягом року, відповідно до умов, прописаних у меморандумі про взаєморозуміння.