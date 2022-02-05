Євросоюз виділив черговий транш макрофінансової допомоги Україні

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Росія 23-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події п'ятниці, 18 березня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Раніше ми вели хроніку війни в Україні 24 лютого - 17 березня.
Зараз DW розповідає про події п'ятниці, 18 березня (час київський).
++16:14++
Єврокомісія виділила Україні ще 289 мільйонів євро макрофінансової допомоги, а також затвердила 120 мільйонів євро грантової підтримки українського бюджету. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії. Таким чином, Україна отримала увесь перший транш макрофіну обсягом 600 мільйонів євро. Першу частину ЄС виділив попереднього тижня.
Макрофінансова допомога - це кредити під низькі відсотки, які Євросоюз виділяє країнам-сусідам для підтримки їхньої макроекономічної стабільності. Нинішню екстрену програму макрофіну ЄС затвердив, аби підтримати стабільність української економіки в умовах "неспровокованого та невиправданого російського вторгнення". Другий транш у 600 мільйонів євро обіцяють виділити протягом року, відповідно до умов, прописаних у меморандумі про взаєморозуміння.
Президент Литви Гітанас Науседа обіцяє продовжувати підтримувати Україну на шляху до Євросоюзу та боротися із скептицизмом інших країн ЄС щодо членства України в блоку.
Саміт ЄС у Версалі назвав Україну частиною європейської родини, хоча і не визнав перспективу членства України. Що означає заява версальського саміту та чи можлива прискорена процедура вступу до ЄС, - у DW.