 Євросоюз виділив черговий транш макрофінансової допомоги Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.03.2022

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Україна

Євросоюз виділив черговий транш макрофінансової допомоги Україні

Росія 23-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події п'ятниці, 18 березня.

Brüssel | Sitzung Europaparlament zur Ukraine

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Раніше ми вели хроніку війни в Україні 24 лютого - 17 березня.

Зараз DW розповідає про події п'ятниці, 18 березня (час київський).

 

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Єврокомісія виділила Україні ще 289 мільйонів євро макрофінансової допомоги, а також затвердила 120 мільйонів євро грантової підтримки українського бюджету. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії. Таким чином, Україна отримала увесь перший транш макрофіну обсягом 600 мільйонів євро. Першу частину ЄС виділив попереднього тижня.

Макрофінансова допомога - це кредити під низькі відсотки, які Євросоюз виділяє країнам-сусідам для підтримки їхньої макроекономічної стабільності. Нинішню екстрену програму макрофіну ЄС затвердив, аби підтримати стабільність української економіки в умовах "неспровокованого та невиправданого російського вторгнення". Другий транш у 600 мільйонів євро обіцяють виділити протягом року, відповідно до умов, прописаних у меморандумі про взаєморозуміння.

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Докладно

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