Європейський регулятор перевіряє французький препарат від коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевіряє за прискореною процедурою французький препарат від коронавірусу виробника Sanofi Pasteur. Лабораторні дані вказують на те, що препарат Vidprevtyn може захищати від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило відомство у вівторок, 20 липня.

Коли саме EMA завершить перевірку потенційної вакцини від коронавірусу, невідомо. Прискорена процедура означає, що фахівці оцінюють дані ще до завершення випробувань препарату і надходження офіційної заяви на реєстрацію вакцини. Процедура триває, доки не буде отримано достатньо даних для дозволу на використання вакцини в Євросоюзі, повідомляє інформагенція dpa.

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Європейський регулятор EMA перевіряє ще чотири потенційні вакцини від коронавірусу.

Донині в ЄС дозволили для застосування чотири вакцини виробництва Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Johnson & Johnson.

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