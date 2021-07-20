 Європейський регулятор перевіряє французький препарат від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2021

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Європейський регулятор перевіряє французький препарат від коронавірусу

Препарат Vidprevtyn французького виробника Sanofi Pasteur може захищати від COVID-19. Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє потенційну вакцину за прискореною процедурою.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) в Амстердамі

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) в Амстердамі

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевіряє за прискореною процедурою французький препарат від коронавірусу виробника Sanofi Pasteur. Лабораторні дані вказують на те, що препарат Vidprevtyn може захищати від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило відомство у вівторок, 20 липня.

Коли саме EMA завершить перевірку потенційної вакцини від коронавірусу, невідомо. Прискорена процедура означає, що фахівці оцінюють дані ще до завершення випробувань препарату і надходження офіційної заяви на реєстрацію вакцини. Процедура триває, доки не буде отримано достатньо даних для дозволу на використання вакцини в Євросоюзі, повідомляє інформагенція dpa.

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Європейський регулятор EMA перевіряє ще чотири потенційні вакцини від коронавірусу.

Донині в ЄС дозволили для застосування чотири вакцини виробництва Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Johnson & Johnson.

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