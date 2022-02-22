Європейські політики закликають забрати у Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) має забрати у російського Санкт-Петербурга право проведення фіналу футбольної Ліги чемпіонів і розірвати відносини з російським газовим монополістом "Газпром", який є титульним спонсором турніру. З таким закликом до керівництва УЄФА звернулися депутати Європейського парламенту у відкритому листі, оприлюдненому у вівторок, 22 лютого.

"Закликаємо Вас віднині не розглядати Санкт-Петербург та інші міста Росії як місця проведення міжнародних футбольних змагань", - йдеться у листі. Депутати закликають УЄФА провести екстрене засідання виконавчого комітету, і обрати на ньому інше місто для проведення 28 травня фінальної зустрічі європейської клубної першості Європи, а також ухвалити рішення про розірвання співпраці з "Газпромом".

"Санкції мають бути болючими"

Такі вимоги лунають і від депутатів німецького Бундестагу. "Аби санкції проти Росії діяли, вони мають бути болючими", - сказав в інтерв'ю німецькій спортивній інформагенції SID Філіп Гартевіґ (Philipp Hartewig) - речник правлячої у Німеччині Вільної демократичної партії з питань спорту. Його колега по урядовій коаліції, депутатка від СДПН Сабіне Пошманн (Sabine Poschmann) підтримує таку позицію. На її думку, фінал Ліги чемпіонів у Росії за нинішніх обставин "немислимий". Пошманн закликає перенести вирішальну гру клубної першості в інше місто. "Якщо Росія свідомо порушує міжнародне право, то вона миритися з наслідками", - каже вона.

"Газпром" - титульний спонсор Ліги чемпіонів УЄФА

Першим із європейських лідерів вимогу забрати у Росії фінал Ліги чемпіонів підтримав у вівторок прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. "Не бачу шансів проводити футбольні турніри у Росії, яка вводить війська у суверенні держави", - цитує його інформагенція dpa. За словами Джонсона, російський президент Володимир Путін має зрозуміти, що його дії "можуть обернутися катастрофою для Росії". Британський прем'єр оголосив про запровадження санкцій проти п'яти російських банків і трьох олігархів з найближчого оточення Путіна.

"Уважно стежимо за ситуацією"

Тим часом в УЄФА у вівторок повідомили, що на даний момент не розглядають перенесення місця проведення фінальної гри Ліги Чемпіонів і "уважно стежать за ситуацією".

У Лондоні гостро критикують таку позицію. "Це ганебне рішення. УЄФА не має прикривати насильницьку диктатуру", - написав у Twitter соратник Джонсона по консервативній партії Том Тугендгат. За інформацією dpa, виконком футбольного союзу може повторно зібратися у вівторок, аби ще раз обговорити питання місця проведення фіналу Ліги чемпіонів.