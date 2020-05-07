Єврокомісія планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Єврокомісія має намір внести пропозицію про заборону готовікових розрахунків на суму у понад 10 тисяч євро в рамках боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомила комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung, опублікованому у понеділок, 10 травня.

"Ми говоримо про верхню межу в 10 тсяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісарка.

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Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні. Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

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Нагадаємо, про наміри створити новий панєвропейський регулятор та підготувати єдині для усіх членів ЄС правила у боротьбі з відмиванням коштів Єврокомісія заявила рік тому. Після низки скандалів за ймовірної участі у схемах з відмивання коштів, зокрема з РФ, європейських банків інціатива покликана гармонізувати та підвищити ефективність чинних приписів, покращення координації між країнами-членами та посилення нагляду на рівні ЄС.