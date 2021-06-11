 Євро-2020: Росія перемогла Фінляндію з рахунком 1:0 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євро-2020: Росія перемогла Фінляндію з рахунком 1:0

Російська збірна перемогла команду з Фінляндії з рахунком 1:0. В доданий до першого тайму час гол забив півзахисник Олексій Міранчук.

Олексій Міранчук

Олексій Міранчук зі збірної РФ

Збірна Росії в середу, 16 червня, у другому турі групового етапу Чемпіонату Європи з футболу здобула перемогу над суперниками з Фінляндії з рахунком 1:0 і таким чином набрала перші три очки в рамках чемпіонату. Матч проходив на "Газпром-Арені" в Санкт-Петербурзі. Переможний гол забив півзахисник команди Олексій Міранчук - в доданий до першого тайму час.

Раніше, на третій хвилині матчу, фінський нападник Йоел Похьянпало відправив головою м'яч у ворота російської збірної, однак гол не був зарахований через офсайд.

Ця перемога національної збірної РФ стала першою за дев'ять років в фінальних турнірах ЧЄ. Востаннє росіяни виграли аналогічний матч з Чехією 8 червня 2012 року з рахунком 4:1.

Італія вийшла в одну восьму фіналу Євро-2020

Тим часом у той же день Італія, розгромивши Швейцарію з рахунком 3:0, стала першим учасником Євро-2020, що вийшов до однієї восьмої фіналу чемпіонату. Це вже друга велика перемога команди тренера Роберто Манчіні в турнірі. У першому турі вона з аналогічним рахунком взяла гору над збірною Туреччини.

Чемпіонат Європи з футболу вперше проводиться не на території однієї або двох країн, а в 11 містах 10 країн. Матчі проходять з 11 червня по 11 липня.

Дивитись відео 06:58

Форма збірної України з футболу: конфлікт з РФ та УЄФА на тлі "Євро-2020" (11.06.2021)

DW.COM

Стартовий матч Євро-2020 завершився з нищівним рахунком

У першому матчі Чемпінату Єропи з футболу Італія з рахунком 3:0 перемогла Туреччину.  

Євро-2020: збірна Франції з мінімальним рахунком перемогла збірну Німеччини

На Євро-2020 збірна Франції завдала збірній Німеччини поразки з рахунком 1:0. Автогол забив німецький захисник Матс Гуммельс.  

Також за темою

Pokal der Fußball Europameisterschaft

Євро-2020: що треба знати про чемпіонат Європи з футболу 11.06.2021

Загальноєвропейський футбольний фестиваль посеред пандемії COVID-19? У цьому Чемпіонаті Європи багато плутанини. Ось огляд найважливіших питань щодо Євро-2020, починаючи з того, чи вміють в УЄФА правильно рахувати.

UEFA Euro 2020 Symbolbild

Євро-2020: де проходить Чемпіонат Європи з футболу (фотогалерея) 11.06.2021

Уперше в історії Чемпіонатів Європи з футболу серед чоловіків турнір відбудеться в 11 містах у 10 різних державах. DW підготувала огляд стадіонів, які цього літа прийматимуть матчі Євро-2020.

Euro 2020 | Türkei - Italien | Eröffnungsfeier

У Римі стартував Євро-2020 11.06.2021

Чемпіонат Європи з футболу відкрився матчем збірних Італії та Туреччини. На Олімпійському стадіоні у Римі присутні близько 16 тисяч глядачів.

Реклама

Докладно

Електронний COVID-сертифікат на смартфоні, який тримають у руці

Як у Німеччині видають COVID-сертифікати

У німецьких аптеках тепер можна оформити електронні COVID-сертифікати. Хто може їх отримати?  

Модель надзвукового літака Overture компанії Boom Supersonic

Чи є майбутнє у надзвукових пасажирських літаків

Американська авіакомпанія хоче поповнити свій флот надзвуковими літаками. Та чи матиме вона успіх?  