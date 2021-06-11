Євро-2020: Росія перемогла Фінляндію з рахунком 1:0

Збірна Росії в середу, 16 червня, у другому турі групового етапу Чемпіонату Європи з футболу здобула перемогу над суперниками з Фінляндії з рахунком 1:0 і таким чином набрала перші три очки в рамках чемпіонату. Матч проходив на "Газпром-Арені" в Санкт-Петербурзі. Переможний гол забив півзахисник команди Олексій Міранчук - в доданий до першого тайму час.

Раніше, на третій хвилині матчу, фінський нападник Йоел Похьянпало відправив головою м'яч у ворота російської збірної, однак гол не був зарахований через офсайд.

Ця перемога національної збірної РФ стала першою за дев'ять років в фінальних турнірах ЧЄ. Востаннє росіяни виграли аналогічний матч з Чехією 8 червня 2012 року з рахунком 4:1.

Італія вийшла в одну восьму фіналу Євро-2020

Тим часом у той же день Італія, розгромивши Швейцарію з рахунком 3:0, стала першим учасником Євро-2020, що вийшов до однієї восьмої фіналу чемпіонату. Це вже друга велика перемога команди тренера Роберто Манчіні в турнірі. У першому турі вона з аналогічним рахунком взяла гору над збірною Туреччини.

Чемпіонат Європи з футболу вперше проводиться не на території однієї або двох країн, а в 11 містах 10 країн. Матчі проходять з 11 червня по 11 липня.