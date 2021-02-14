 ЄСПЛ відхилив скаргу проти Німеччини щодо авіаудару в Кундузі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

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Новини

ЄСПЛ відхилив скаргу проти Німеччини щодо авіаудару в Кундузі

Європейський суд з прав людини відхилив скаргу, подану проти Німеччини через авіаудар у афганському Кундузі, жертвами якого стали близько ста осіб.

Згоріла автоцистерна в Кундузі

Згоріла автоцистерна в Кундузі (4 вересня 2009 року)

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у вівторок, 16 лютого, відхилив позов, поданий проти Німеччини через авіаудар у Кундузі 2009 року, жертвами якого стали близько ста осіб. На думку суду в Страсбурзі, німецька судова система достатньо вивчила це питання. Рішення ЄСПЛ остаточне та не підлягає оскарженню.

Позов до ЄСПЛ подав афганець, який втратив обох синів внаслідок авіаудару. Він обвинуватив Німеччину в порушенні прав людини.

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Події 2009 року в Кундузі

4 вересня 2009 року німецький офіцер Ґеорґ Кляйн (Georg Klein) наказав американським винищувачам знищити дві автоцистерни з пальним, які були викрадені на півдні Афганістану. Він побоювався, що бойовики радикального руху "Талібан" використають їх як мобільні бомби. Авіаудар по автоцистернах став причиною великого вибуху.

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Спочатку повідомлялося, що більшість загиблих унаслідок вибуху - таліби. Проте згодом стало відомо, що багато жертв були цивільними особами, які зібралися навколо автоцистерн, сподіваючись дістати з них пальне для особистого використання.

У Німеччині провели розслідування дій Кляйна, а родичі жертв подавали до німецьких судів позови з вимаганням відшкодування. Втім, ці позови відхилялися, і жоден із судів не визнав дії Кляйна незаконними.

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  • Жінки на вулицях Кабула

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  • Студентки в Кабулі

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  • Зародження інформатики

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  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

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    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

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    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

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    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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