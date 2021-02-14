ЄСПЛ відхилив скаргу проти Німеччини щодо авіаудару в Кундузі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у вівторок, 16 лютого, відхилив позов, поданий проти Німеччини через авіаудар у Кундузі 2009 року, жертвами якого стали близько ста осіб. На думку суду в Страсбурзі, німецька судова система достатньо вивчила це питання. Рішення ЄСПЛ остаточне та не підлягає оскарженню.

Позов до ЄСПЛ подав афганець, який втратив обох синів внаслідок авіаудару. Він обвинуватив Німеччину в порушенні прав людини.

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Події 2009 року в Кундузі

4 вересня 2009 року німецький офіцер Ґеорґ Кляйн (Georg Klein) наказав американським винищувачам знищити дві автоцистерни з пальним, які були викрадені на півдні Афганістану. Він побоювався, що бойовики радикального руху "Талібан" використають їх як мобільні бомби. Авіаудар по автоцистернах став причиною великого вибуху.

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Спочатку повідомлялося, що більшість загиблих унаслідок вибуху - таліби. Проте згодом стало відомо, що багато жертв були цивільними особами, які зібралися навколо автоцистерн, сподіваючись дістати з них пальне для особистого використання.

У Німеччині провели розслідування дій Кляйна, а родичі жертв подавали до німецьких судів позови з вимаганням відшкодування. Втім, ці позови відхилялися, і жоден із судів не визнав дії Кляйна незаконними.