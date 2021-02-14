ЄСПЛ відхилив скаргу проти Німеччини щодо авіаудару в Кундузі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у вівторок, 16 лютого, відхилив позов, поданий проти Німеччини через авіаудар у Кундузі 2009 року, жертвами якого стали близько ста осіб. На думку суду в Страсбурзі, німецька судова система достатньо вивчила це питання. Рішення ЄСПЛ остаточне та не підлягає оскарженню.
Позов до ЄСПЛ подав афганець, який втратив обох синів внаслідок авіаудару. Він обвинуватив Німеччину в порушенні прав людини.
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Події 2009 року в Кундузі
4 вересня 2009 року німецький офіцер Ґеорґ Кляйн (Georg Klein) наказав американським винищувачам знищити дві автоцистерни з пальним, які були викрадені на півдні Афганістану. Він побоювався, що бойовики радикального руху "Талібан" використають їх як мобільні бомби. Авіаудар по автоцистернах став причиною великого вибуху.
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Спочатку повідомлялося, що більшість загиблих унаслідок вибуху - таліби. Проте згодом стало відомо, що багато жертв були цивільними особами, які зібралися навколо автоцистерн, сподіваючись дістати з них пальне для особистого використання.
У Німеччині провели розслідування дій Кляйна, а родичі жертв подавали до німецьких судів позови з вимаганням відшкодування. Втім, ці позови відхилялися, і жоден із судів не визнав дії Кляйна незаконними.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк