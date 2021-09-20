 ЄС виділяє ще майже 120 мільйонів євро на підтримку прав людини у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2021

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Новини

ЄС виділяє ще майже 120 мільйонів євро на підтримку прав людини у світі

У Єврокомісії заявили, що не дивитимуться бездіяльно на згортання демократії та дедалі більшу кількість порушень прав людини у світі.

Будівля Єврокомісії у Брюсселі

З 2021-го до 2027 року Єврокоміся планує виділити 1,562 мільярда євро на підтримку прав людини

Євросоюз планує виділити ще 119,5 мільйона євро в 2021 році на підтримку проєктів з дотримання прав людини у всьому світі. ЄС не дивитиметься бездіяльно на згортання демократії, зростання кількості порушень прав людини, нерівність, нетолерантність та дискримінацію, йдеться у повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому на її сайті в понеділок, 20 вересня.

Як зазначається, близько 100 мільйонів євро мають надати громадським організаціям, демократичним активістам та правозахисникам у 116 країнах світу, особливу увагу при цьому приділять жіночим та молодіжним організаціям. Крім того, управління Верховного комісара ООН з прав людини має отримати 4,8 мільйона євро, а Глобальний кампус прав людини - мережа зі ста університетів - 4,9 мільйона євро.

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Загалом же, за даними Єврокомісії, у рамках європейського співробітництва в галузі розвитку в період з 2021-го до 2027 року ЄС виділить 1,562 мільярда євро на захист прав людини та демократії.

Нагадаємо, на даний час у світі вкрай критичною виглядає ситуація з правами людей в Афганістані, де владу захопив радикальний ісламістський рух "Талібан". Нова влада, зокрема, обіцяла не утискати права жінок, однак зараз їм значно обмежено доступ до суспільного життя. Крім того, понад 100 афганських журналістів звернулися до міжнародної спільноти з проханням допомогти зберегти свободу преси у їхній країні.

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