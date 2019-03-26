ЄС має намір жорсткіше боротися з терористичним контентом в інтернеті

У Європейському Союзі мають намір змусити інтернет-компанії, як-от Facebook та YouTube, оперативно видаляти терористичний контент. Це має відбуватися протягом однієї години після того, як на такий контент надійде відповідна скарга. В іншому разі, згідно з погодженими у четвер, 10 грудня, позиціями між Європейським парламентом та представниками країн-членів ЄС, цим компаніям загрожуватимуть високі штрафи.

"Ще з часу нападів у Парижі ми ставили безпеку європейців на найвищий пріоритет у порядку денному ЄС - захистити наші кордони та запобігти тероризму. Зараз ми додали ще один фрагмент цього пазлу: прибрати з інтернету терористичний контент", - повідомили у четвер у фракції Європейської народної партії, яка є найчисленнішою у Європарламенті.

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Як повідомляє агенція dpa з посиланням на власні джерела, згідно з досягнутими домовленостями, у разі систематичних порушень цих правил інтернет-компанії можуть бути оштрафовані у розмірі кількох відсотків від їхнього річного обороту. Правила застосовуватимуться до усіх компаній, які надають інтернет-послуги на території ЄС, без урахування їхньої юрисдикції.

Для набуття чинності ці правила мають затвердити країни-члени ЄС та Європейський парламент.