 ЄС і США підтвердили намір продовжувати підтримку України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС і США підтвердили намір продовжувати підтримку України

Міністри закордонних справ ЄС обговорили з держсекретарем США Майком Помпео підтримку України та інших країн Східного партнерства ЄС. Вони нагадали Росії про її зобов'язання за мінськими домовленостями.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель (фото з архіву)

Євросоюз і США будуть і надалі підтримувати Україну. Такий намір висловили міністри закордонних справ країн ЄС і державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео під час спільної відеоконференції, проведеної у понеділок, 15 червня. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час пресконференції, повідомляє кореспондент DW.

За його словами, трьома темами обговорення з Помпео були Китай, мирний процес на Близькому Сході та країни політики східного сусідства ЄС, до якого входять Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Білорусь та Вірменія. "Щодо східного сусідства ми підтвердили міцне партнерство між ЄС і США. Воно залишиться критично важливим, зокрема щодо України. Звісно, необхідно, щоб Росія виконала свої зобов'язання з цілковитої імплементації мінських угод", - заявив Боррель.

Читайте також: Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкційну політику щодо Росії

Берлін хоче створити нову динаміку в Мінському процесі

Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 міністри ЄС досі проводять свої зустрічі у віртуальному форматі. Єдиним главою МЗС країн ЄС, який вирішив зробити заяву для ЗМІ, був німецький міністр Гайко Маас (Heiko Maas). За його словами, однією з причин обговорення України з Майком Помпео є бажання "створити нову динаміку у мирному процесі". Утім, деталей він не навів.

"Ми поділяємо спільну мету з нашими американськими партнерами. Ми хочемо сприяти (у регіоні східного сусідства. - Ред.) простору демократії, верховенства права та вільних економічних відносин, від чого виграють усі сторони. Ми не залучені у жодній іншій країні так активно, як в Україні", - заявив Маас перед початком відеоконференції.

Дивитись відео 04:10

"Мінськ-2" і війна на Донбасі: як змусити мінські домовленості працювати (12.02.2020)

Також за темою

Chinesischer Polizist vor EU-Flagge

Закон щодо Гонконгу: ЄС критикує Китай, але проти санкцій 29.05.2020

ЄС виступає з критикою нового закону про національну безпеку Гонконгу, але, на відміну від США, не розглядає запровадження санкций.

China - Xi Jinping

Великобританія і США вимагають від Китаю зберегти статус Гонконгу 22.05.2020

Великобританія, США та інші країни вимагають від Китаю не ухвалювати закон, що дозволить Пекіну задіювати у Гонконгу свої силові структури в обхід місцевої влади.

Frankreich EU l Borrell will am Iran-Atomabkommen festhalten

Боррель: ЄС має діяти на міжнародній арені, а не висловлювати занепокоєння 16.02.2020

Брюссель має не лише висловлювати занепокоєність щодо міжнародних криз, але і активніше брати участь в їх розв'язанні, заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Реклама

Докладно

Черги у Шегинях вже зі самого ранку

Черги на кордоні з Польщею

Про те, що відбувається на українсько-польському кордоні - у репортажі DW.  

Vlog - Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi (DW/M. Malyi)

Спаржа: у чому феномен її популярності у ФРН (відео)

1800 фермерських господарств вирощують спаржу у ФРН. Навколо цих білих пагонів обертається ціла галузь економіки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  