 Японія постачатиме зріджений газ до Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Японія постачатиме зріджений газ до Європи

Японія пропонує Європі частину свого зрідженого природного газу через ризики, пов'язані із російсько-українським конфліктом. 

Газовоз (ілюстративне фото)

Танкер для перевезення скрапленого природного газу (LNG)

На тлі російсько-українського конфлікту Японія постачатиме Європі зріджений природний газ. Про це у середу, 9 лютого, заявив японський міністр економіки, торгівлі та промисловості Коічі Хагіуда.

Він сказав, що отримав прохання від послів США та ЄС "задовільнити попит" Європи у паливі. За словами міністра, приватні японські компанії вже направили численні партії газу до Європи, але не повідомив подробиць про кількість суден. Урядовець сказав, що постачання газу до Європи залежатиме від задоволення внутрішнього попиту.  

"Ми повідомили США та ЄС, що ця співпраця має здійснюватися лише тією мірою, яка не вплине на постачання електрики та газу до Японії", - заявив Хагіуда. 

Аналітики вважають малоймовірним, що Росія повністю припинить постачання газу до Європи, а запасів Японії, швидше за все, буде недостатньо, аби компенсувати нестачу російського газу. Пропозиція Токіо розглядається як символічна на тлі можливого нападу Росії на Україну і намаганні дипломатів вирішити цю ситуацію, вказує агенція AFP.
Читайте також: Залежність від російського газу: Європа у лещатах "Газпрому"

Можлива енергетична криза у Європі

Через напружені відносини з Росією у зв'язку з кризою навколо України глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент США Джо Байден оголосили про намір спільно знайти додаткові джерела для постачання Європи природним газом. Спостерігачі побоюються, що Москва може використовувати постачання блакитного палива для тиску на країни ЄС, у яких газ із РФ становить близько 40 відсотків споживання.

У п'ятницю, 4 лютого, Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала Азербайджан збільшити щорічне постачання газу до ЄС до 10 мільярдів кубометрів. Азербайджан вона назвала "надійним постачальником енергії".

Читайте також:Глава Єврокомісії: РФ використовує газ як важіль політичного тиску.

Дивитись відео 05:47

Європі бракує газу: "Газпром" веде подвійну гру? (04.01.2022)

​​​​​​

Реклама

Докладно

У лабораторії Армійського науково-дослідного інституту імені Уолтера Ріда (WRAIR)

SpFN: чи переможе пандемію "супервакцина" військових США

Американські військові вчені повідомляють, що створили вакцину від усіх варіантів коронавірусу. Експерти сумніваються.  

Компресорна станція Бобровницька, село Мрин, Чернігівська область

Залежність від російського газу: Європа у лещатах "Газпрому"

Наскільки сильними є важелі тиску російського концерну "Газпром" на країни Європи?  