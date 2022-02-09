Японія постачатиме зріджений газ до Європи

На тлі російсько-українського конфлікту Японія постачатиме Європі зріджений природний газ. Про це у середу, 9 лютого, заявив японський міністр економіки, торгівлі та промисловості Коічі Хагіуда.

Він сказав, що отримав прохання від послів США та ЄС "задовільнити попит" Європи у паливі. За словами міністра, приватні японські компанії вже направили численні партії газу до Європи, але не повідомив подробиць про кількість суден. Урядовець сказав, що постачання газу до Європи залежатиме від задоволення внутрішнього попиту.

"Ми повідомили США та ЄС, що ця співпраця має здійснюватися лише тією мірою, яка не вплине на постачання електрики та газу до Японії", - заявив Хагіуда.

Аналітики вважають малоймовірним, що Росія повністю припинить постачання газу до Європи, а запасів Японії, швидше за все, буде недостатньо, аби компенсувати нестачу російського газу. Пропозиція Токіо розглядається як символічна на тлі можливого нападу Росії на Україну і намаганні дипломатів вирішити цю ситуацію, вказує агенція AFP.

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Можлива енергетична криза у Європі

Через напружені відносини з Росією у зв'язку з кризою навколо України глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент США Джо Байден оголосили про намір спільно знайти додаткові джерела для постачання Європи природним газом. Спостерігачі побоюються, що Москва може використовувати постачання блакитного палива для тиску на країни ЄС, у яких газ із РФ становить близько 40 відсотків споживання.

У п'ятницю, 4 лютого, Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала Азербайджан збільшити щорічне постачання газу до ЄС до 10 мільярдів кубометрів. Азербайджан вона назвала "надійним постачальником енергії".

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