 Глава Єврокомісії: РФ використовує газ як важіль політичного тиску | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2022

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Новини

Глава Єврокомісії: РФ використовує газ як важіль політичного тиску

З'являється дедалі більше ознак того, що Кремль продовжує використовувати постачання газу як засіб політичного тиску, заявила Урсула фон дер Ляєн на конференції в Берліні.

Russland | Bau der Gaspipeline Power of Siberia

Кремль продовжує використовувати постачання російського газу як засіб політичного тиску, і свідчень тому стає дедалі більше, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у рамках Конференції про майбутнє Європи, що відкрилася в Берліні в понеділок, 7 лютого. "Така поведінка Москви помітно впливає на ціни на газ і не можна виключати, що протягом певного часу вони можуть залишатися на високому рівні", - попередила фон дер Ляєн.

Понад 40 відсотків газу країни Європи отримують з Росії, яка, мабуть, нині "не має зацікавленості у збільшенні поставок, незважаючи на пікові ціни та ажіотажний попит", зазначила глава Єврокомісії, висловивши подив з приводу "дуже дивної ділової практики" державного концерну "Газпром".

Імпорту енергоносіїв з РФ треба знайти розумну альтернативу

На думку Урсули фон дер Ляєн, Євросоюзу необхідно усунути залежність від Росії та послідовно працювати з альтернативними та надійними постачальниками-партнерами, наприклад зі США, отримуючи звідти скраплений природний газ. Сховища в Європі теж можна було б розширити та краще використати, вважає президентка Єврокомісії.

Розвиток подій чітко дає зрозуміти, що європейським країнам слід покладатися насамперед на відновлювані джерела енергії, заявила фон дер Ляєн. "Кожна кіловат-година електроенергії, яку Європа виробляє за допомогою сонця, вітру, гідроенергії та біомаси, робить нас менш залежними від російського газу та інших імпортованих енергоресурсів, що забруднюють атмосферу вуглекислим газом", - пояснила вона.

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Зростання цін на газ у Європі

Помітне зростання цін на газ у Європі почалося з весни 2021 року, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні від 250 до 300 доларів за 1000 кубометрів. В останні дні літа вартість контракту з постачанням "на день вперед" переступила поріг у 600 доларів, а на початку жовтня перевищила 1000 доларів. У грудні котирування піднялися вдвічі, досягнувши історичного максимуму 2190 доларів.

Таких високих цін у Європі не було за всю історію функціонування газових хабів, перший з яких - британський NBP - був створений у 1996 році.

  • Приймальний термінал Північного потоку-2 в німецькому Любміні

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    "Північний потік-2" чекає на сертифікацію

    Приймальний термінал "Північного потоку-2" в німецькому Любміні готовий з осені 2021 року. Проте "Газпрому" ще треба довести відповідність газопроводу антимонопольним законам ЄС, інакше не можна буде його експлуатувати. У ФРН та Євросоюзі на сертифікацію відводяться багато місяців. Ухвалення рішення стане для ринку газу подією року, але відбудеться воно не раніше, ніж у другій половині літа.

  • Підземне газове сховище Rehden у Німеччині

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Чи заповнить "Газпром" свої ПСГ?

    Євросоюз увійшов у 2022 рік з мінімальними запасами газу й рекордними цінами на нього. Особливо низьким рівень закачування виявився в газосховищах російської держкомпанії "Газпром" у Німеччині, Австрії та Нідерландах. У найбільшому німецькому ПСГ Rehden (на фото) він упав восени нижче п'яти відсотків. Інтрига року полягає в тому, чи повториться торішня ситуація - і як до цього поставляться в ЄС.

  • Вугільна й газова електростанції в місті Гамм, Німеччина

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Німеччині потрібні нові газові електростанції

    Доволі символічна для сьогоднішньої Німеччини картина: місто Гамм, на задньому плані - вугільна електростанція, що закрилась, на передньому - газова, яка працює. Уряд ФРН має намір терміново розгорнути по всій країні будівництво ТЕС на газі, щоб вони підстрахували відновлювальну енергетику в умовах відмови від атома й вугілля. Тож постачальники газу мають хороші перспективи на головному ринку ЄС.

  • Норвезька газова платформа Troll A

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Норвегія збільшила видобуток і постачання

    Норвегія забезпечує ФРН газом вже понад 40 років, і найбільше від стрибка цін на газ у Європі виграла норвезька держкомпанія Equinor. Вона максимально збільшила постачання на спотовий ринок ЄС. У тому числі з найбільшої в світі газової платформи Troll A. Видобуток і транспортну інфраструктуру на цьому гігантському нафтогазовому родовищі в Північному морі розширили й модернізували восени 2021 року.

  • Танкер зі скрапленим газом заходить до порту нідерландського Роттердама (архівне фото)

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Танкери зі скрапленим газом взяли курс на Європу

    Дорожнеча газу в Європі призвела до переорієнтації глобальних потоків скрапленого природного газу (СПГ). Для цілого ряду виробників, у тому числі американських, стало вигідніше постачати його до Європи, а не до Азії, де ціни довго були значно вищими. На знімку черговий танкер заходить до порту нідерландського Роттердама. Збільшення частки СПГ на ринку ЄС є одним з основних трендів 2022 року.

  • Спорудження Baltic Pipe у Балтійському морі

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Польща переходить на Baltic Pipe

    До кінця 2022 року в Польщі закінчується довгостроковий контракт з "Газпромом", і вона не збирається його продовжувати, оскільки ті самі 10 мільярдів кубометрів на рік планує надалі отримувати по газогону Baltic Pipe. Він споруджується за підтримки ЄС для постачання через Данію газу з Норвегії. Найскладніша частина проєкту - прокладання труб дном Балтійського моря - завершилася в кінці 2021 року.

  • Реджеп Таїп Ердоган махає буровому судну Fatih, травень 2020 року

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Туреччина готується видобувати власний газ

    Реджеп Таїп Ердоган побажав удачі буровому судну Fatih, і його геологорозвідувальні роботи у Чорному морі у 2020-му та 2021 роках увінчалися успіхом. Туреччина повідомила про виявлення великих родовищ газу, а її президент обіцяв розпочати їх експлуатацію вже у 2023 році. Наскільки реалістичні плани швидко знизити залежність від постачання з Росії та Азербайджану, стане зрозумілим упродовж року.

  • Труба з написом ICGB

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Болгарія чекає на газ з Азербайджану

    Через пандемію та комерційні прорахунки затягнувся проєкт ICGB: інтерконектор, що з'єднує Болгарію з Грецією та газопроводом TAP, хотіли ввести в дію ще до кінця 2020 року. Тепер у Софії сподіваються, що він запрацює на початку нового опалювального сезону, щоб можна було нарешті отримувати в повному обсязі законтрактований в Азербайджану газ і менше залежати від "Турецького потоку" "Газпрому".

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю підписують угоду про будівництво EastMed, січень 2020 року

    Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

    Доля EastMed під великим питанням

    У січні 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю вирішили будувати підводний газопровід EastMed для постачання до ЄС газу з морських родовищ Східного Середземномор'я. У січні 2022 року США перестали підтримувати цей проєкт, та й у ЄС, де теж хочуть форсувати розвиток "зеленої" енергетики, засумнівалися в його доцільності. Подальша доля проєкту - ще одна газова інтрига року.

    Автор: Андрій Гурков


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