Глава Єврокомісії: РФ використовує газ як важіль політичного тиску

Кремль продовжує використовувати постачання російського газу як засіб політичного тиску, і свідчень тому стає дедалі більше, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у рамках Конференції про майбутнє Європи, що відкрилася в Берліні в понеділок, 7 лютого. "Така поведінка Москви помітно впливає на ціни на газ і не можна виключати, що протягом певного часу вони можуть залишатися на високому рівні", - попередила фон дер Ляєн.

Понад 40 відсотків газу країни Європи отримують з Росії, яка, мабуть, нині "не має зацікавленості у збільшенні поставок, незважаючи на пікові ціни та ажіотажний попит", зазначила глава Єврокомісії, висловивши подив з приводу "дуже дивної ділової практики" державного концерну "Газпром".

Імпорту енергоносіїв з РФ треба знайти розумну альтернативу

На думку Урсули фон дер Ляєн, Євросоюзу необхідно усунути залежність від Росії та послідовно працювати з альтернативними та надійними постачальниками-партнерами, наприклад зі США, отримуючи звідти скраплений природний газ. Сховища в Європі теж можна було б розширити та краще використати, вважає президентка Єврокомісії.

Розвиток подій чітко дає зрозуміти, що європейським країнам слід покладатися насамперед на відновлювані джерела енергії, заявила фон дер Ляєн. "Кожна кіловат-година електроенергії, яку Європа виробляє за допомогою сонця, вітру, гідроенергії та біомаси, робить нас менш залежними від російського газу та інших імпортованих енергоресурсів, що забруднюють атмосферу вуглекислим газом", - пояснила вона.

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Зростання цін на газ у Європі

Помітне зростання цін на газ у Європі почалося з весни 2021 року, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні від 250 до 300 доларів за 1000 кубометрів. В останні дні літа вартість контракту з постачанням "на день вперед" переступила поріг у 600 доларів, а на початку жовтня перевищила 1000 доларів. У грудні котирування піднялися вдвічі, досягнувши історичного максимуму 2190 доларів.

Таких високих цін у Європі не було за всю історію функціонування газових хабів, перший з яких - британський NBP - був створений у 1996 році.