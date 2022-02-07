Глава Єврокомісії: РФ використовує газ як важіль політичного тиску
З'являється дедалі більше ознак того, що Кремль продовжує використовувати постачання газу як засіб політичного тиску, заявила Урсула фон дер Ляєн на конференції в Берліні.
Кремль продовжує використовувати постачання російського газу як засіб політичного тиску, і свідчень тому стає дедалі більше, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у рамках Конференції про майбутнє Європи, що відкрилася в Берліні в понеділок, 7 лютого. "Така поведінка Москви помітно впливає на ціни на газ і не можна виключати, що протягом певного часу вони можуть залишатися на високому рівні", - попередила фон дер Ляєн.
Понад 40 відсотків газу країни Європи отримують з Росії, яка, мабуть, нині "не має зацікавленості у збільшенні поставок, незважаючи на пікові ціни та ажіотажний попит", зазначила глава Єврокомісії, висловивши подив з приводу "дуже дивної ділової практики" державного концерну "Газпром".
Імпорту енергоносіїв з РФ треба знайти розумну альтернативу
На думку Урсули фон дер Ляєн, Євросоюзу необхідно усунути залежність від Росії та послідовно працювати з альтернативними та надійними постачальниками-партнерами, наприклад зі США, отримуючи звідти скраплений природний газ. Сховища в Європі теж можна було б розширити та краще використати, вважає президентка Єврокомісії.
Розвиток подій чітко дає зрозуміти, що європейським країнам слід покладатися насамперед на відновлювані джерела енергії, заявила фон дер Ляєн. "Кожна кіловат-година електроенергії, яку Європа виробляє за допомогою сонця, вітру, гідроенергії та біомаси, робить нас менш залежними від російського газу та інших імпортованих енергоресурсів, що забруднюють атмосферу вуглекислим газом", - пояснила вона.
Помітне зростання цін на газ у Європі почалося з весни 2021 року, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні від 250 до 300 доларів за 1000 кубометрів. В останні дні літа вартість контракту з постачанням "на день вперед" переступила поріг у 600 доларів, а на початку жовтня перевищила 1000 доларів. У грудні котирування піднялися вдвічі, досягнувши історичного максимуму 2190 доларів.
Таких високих цін у Європі не було за всю історію функціонування газових хабів, перший з яких - британський NBP - був створений у 1996 році.
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
"Північний потік-2" чекає на сертифікацію
Приймальний термінал "Північного потоку-2" в німецькому Любміні готовий з осені 2021 року. Проте "Газпрому" ще треба довести відповідність газопроводу антимонопольним законам ЄС, інакше не можна буде його експлуатувати. У ФРН та Євросоюзі на сертифікацію відводяться багато місяців. Ухвалення рішення стане для ринку газу подією року, але відбудеться воно не раніше, ніж у другій половині літа.
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Чи заповнить "Газпром" свої ПСГ?
Євросоюз увійшов у 2022 рік з мінімальними запасами газу й рекордними цінами на нього. Особливо низьким рівень закачування виявився в газосховищах російської держкомпанії "Газпром" у Німеччині, Австрії та Нідерландах. У найбільшому німецькому ПСГ Rehden (на фото) він упав восени нижче п'яти відсотків. Інтрига року полягає в тому, чи повториться торішня ситуація - і як до цього поставляться в ЄС.
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Німеччині потрібні нові газові електростанції
Доволі символічна для сьогоднішньої Німеччини картина: місто Гамм, на задньому плані - вугільна електростанція, що закрилась, на передньому - газова, яка працює. Уряд ФРН має намір терміново розгорнути по всій країні будівництво ТЕС на газі, щоб вони підстрахували відновлювальну енергетику в умовах відмови від атома й вугілля. Тож постачальники газу мають хороші перспективи на головному ринку ЄС.
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Норвегія збільшила видобуток і постачання
Норвегія забезпечує ФРН газом вже понад 40 років, і найбільше від стрибка цін на газ у Європі виграла норвезька держкомпанія Equinor. Вона максимально збільшила постачання на спотовий ринок ЄС. У тому числі з найбільшої в світі газової платформи Troll A. Видобуток і транспортну інфраструктуру на цьому гігантському нафтогазовому родовищі в Північному морі розширили й модернізували восени 2021 року.
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Танкери зі скрапленим газом взяли курс на Європу
Дорожнеча газу в Європі призвела до переорієнтації глобальних потоків скрапленого природного газу (СПГ). Для цілого ряду виробників, у тому числі американських, стало вигідніше постачати його до Європи, а не до Азії, де ціни довго були значно вищими. На знімку черговий танкер заходить до порту нідерландського Роттердама. Збільшення частки СПГ на ринку ЄС є одним з основних трендів 2022 року.
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Польща переходить на Baltic Pipe
До кінця 2022 року в Польщі закінчується довгостроковий контракт з "Газпромом", і вона не збирається його продовжувати, оскільки ті самі 10 мільярдів кубометрів на рік планує надалі отримувати по газогону Baltic Pipe. Він споруджується за підтримки ЄС для постачання через Данію газу з Норвегії. Найскладніша частина проєкту - прокладання труб дном Балтійського моря - завершилася в кінці 2021 року.
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Туреччина готується видобувати власний газ
Реджеп Таїп Ердоган побажав удачі буровому судну Fatih, і його геологорозвідувальні роботи у Чорному морі у 2020-му та 2021 роках увінчалися успіхом. Туреччина повідомила про виявлення великих родовищ газу, а її президент обіцяв розпочати їх експлуатацію вже у 2023 році. Наскільки реалістичні плани швидко знизити залежність від постачання з Росії та Азербайджану, стане зрозумілим упродовж року.
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Болгарія чекає на газ з Азербайджану
Через пандемію та комерційні прорахунки затягнувся проєкт ICGB: інтерконектор, що з'єднує Болгарію з Грецією та газопроводом TAP, хотіли ввести в дію ще до кінця 2020 року. Тепер у Софії сподіваються, що він запрацює на початку нового опалювального сезону, щоб можна було нарешті отримувати в повному обсязі законтрактований в Азербайджану газ і менше залежати від "Турецького потоку" "Газпрому".
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди
Доля EastMed під великим питанням
У січні 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю вирішили будувати підводний газопровід EastMed для постачання до ЄС газу з морських родовищ Східного Середземномор'я. У січні 2022 року США перестали підтримувати цей проєкт, та й у ЄС, де теж хочуть форсувати розвиток "зеленої" енергетики, засумнівалися в його доцільності. Подальша доля проєкту - ще одна газова інтрига року.