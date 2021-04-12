Яку користь Україні принесе Спільний авіаційний простір з ЄС

Днями Єврокомісія схвалила проєкт угоди про Спільний авіаційний простір (САП) між ЄС і Україною. Таким чином з місця зрушив один з найбільших "довгобудів" у відносинах між Києвом і Брюсселем. Що означатиме для українців Спільний авіаційний простір, - розбиралася DW.

Що таке Спільний авіаційний простір між ЄС і Україною?

Угоду про САП часто ще називають "відкритим небом". Щоправда, це може створювати плутанину з Договором з відкритого неба, учасницею якого Україна вже давно є і яке стосується розвідувальних польотів військової авіації.

САП, натомість, стосується цивільної авіації та передбачає взаємне відкриття ринків авіаперевезень між ЄС і сусідніми з ним країнами. Ідеться не лише про пасажирські, але вантажні та поштові перевезення. Учасниками цього простору вже є країни Західних Балкан, Грузія, Молдова, Ізраїль, Йорданія та Марокко. 8 квітня Єврокомісія схвалила проєкти договорів про САП не лише з Україною, але також і з Вірменією, Катаром і Тунісом.

У пресслужбі Єврокомісії заявили DW, що угода усуне наявні обмеження на доступ до ринків між ЄС і Україною. "Це створить більше вибору для подорожей, нові можливості для авіаційної галузі, краще сполучення з новими маршрутами та напрямками, що принесе користь споживачам", - додав речник Єврокомісії.

Українська авіація за стандартами ЄС

Подібно до угоди про асоціацію, одна з головних ідей САП - це впровадження в Україні норм і стандартів Євросоюзу в авіації. Це стосується зокрема безпеки польотів, управління повітряного руху, захисту довкілля. У підсумку, наприклад, права українських споживачів захищатимуться так само, як і в ЄС.

Щоправда, для цього Києву треба буде виконати всі свої домашні завдання. Адже в додатку до угоди містяться десятки законодавчих актів ЄС, які треба буде впровадити в Україні. Перевіряти успішність імплементації цих норм будуть Єврокомісія та Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA). Лише після цього угода остаточно набуде чинності у повному обсязі.

Угода про Спільний авіаційний простір створить можливості для відкриття нових рейсів між Україною і ЄС

Практична користь від Спільного авіаційного простору між Україною і ЄС

Є й інша причина, чому українці не миттєво відчують ефект від САП. Через пандемію авіаційне сполучення зараз скорочене до мінімуму й ніхто не очікує помітного розвитку цієї галузі до скасування усіх обмежень на подорожі. Більше того, експерти застерігають, що пасажирські авіаперевезення вийдуть на докризовий рівень лише за кілька років.

Головне питання, яке може постати у багатьох подорожувальників: як це вплине на ціни на авіаквитки. Прямого впливу на це угода не має. Але вона створює умови для конкуренції, а більша конкуренція зазвичай знижує ціну на послуги.

Заступник представника України при ЄС Роман Андарак називає головною практичною користю САП розширення можливостей літати до Євросоюзу. Він пояснює, що зараз маршрути виділяються, як правило, на основі двосторонніх домовленостей між Україною та кожною державою ЄС. "Ми сподіваємося, що після підписання угоди ці обмеження для авіакомпаній будуть зняті, запрацює ринок, і в Україну зайдуть дешевші перевізники, а нашим перевізникам буде легше здійснювати свою комерційну діяльність", - зазначає він. Іншими словами, в рамках САП зменшиться адміністративне навантаження на українські авіакомпанії, а про польоти до ЄС, про маршрути, частоту рейсів і слоти вони домовлятимуться за тією ж процедурою, як це робить будь-який перевізник з Євросоюзу.

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Авіакомпанії з ЄС зможуть здійснювати внутрішні рейси в Україні

Хоча у більшості питань українські та європейські компанії отримають рівні права, в угоді закладена й певна асиметрія. Зареєстровані в Україні перевізники зможуть необмежено здійснювати польоти в ЄС лише якщо початковий або кінцевий пункт перевезення розташований в Україні. Тобто, вони не зможуть здійснювати внутрішні рейси в Євросоюзі. А ось європейським компаніям САП надасть право на внутрішні рейси всередині України.

Чому угоду про САП не могли підписати більше семи років

Україна та ЄС почали переговори про Спільний авіаційний простір ще у 2007 році. Завершили роботу над документом і парафували його у 2013 році, однак до підписання справа так і не дійшла. Причина у спорі між Великобританією та Іспанією довкола аеропорту Гібралтару. Усі спроби Києва знайти компроміс не виявилися успішними.

У підсумку в пригоді став Brexit. Хоча він відбувся 31 січня 2020 року, але до кінця грудня тривав перехідний період, тобто Великобританія залишалася у складі правового поля ЄС. І лише з початку 2021 року політична перепона для підписання зникла. Офіційно укласти угоду хотіли у лютому, на Раді асоціації Україна-ЄС, утім, цього так і не сталося, оскільки ЄС не встиг оновити текст угоди. Натомість у комюніке Ради прописали намір укласти цю угоду "якомога раніше у 2021 році".

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Після рішення Єврокомісії до цього залишився ще один крок - угоду має схвалити Рада ЄС. Коли після цього угоду вдасться підписати? Після семи з половиною років блокування поки ніхто не називає конкретної дати. Очікується, що це станеться найближчими місяцями. Однією з нагод міг би стати наступний саміт Україна-ЄС, який планово відбувається щоліта.

Утім, і після підписання угоди епопея не завершиться. Адже ратифікувати її мають не лише Україна та інституції ЄС, але також і всі 27 держав Євросоюзу - як це було з угодою про асоціацію. Це може розтягнутися на багато місяців. Однак цей час Україна може використати для максимально повного впровадження норм ЄС, передбачених угодою про САП.