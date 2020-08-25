Які перспективи у молодих учених в Німеччині

Німеччині потрібні кваліфіковані кадри. Німецький бізнес уже давно робить далеко не найоптимістичніші прогнози щодо ситуації на ринку праці країни. А як виглядають кар'єрні перспективи в науці? В інтерв'ю DW Міхаель Гартмер (Michael Hartmer) з німецького об'єднання вищих шкіл (Deutscher Hochschulverband) розповів, у чому він вбачає загрози для кар'єри вченого і професії викладача ВНЗ у Німеччині.

DW: Однією з цілей Вашого об'єднання є підтримка молодого покоління вчених. Є привід перейматися через їхнє майбутнє?

Міхаель Гартмер: Так, причин для занепокоєння багато. І головну з них можна сформулювати так: вирости з молодшого професора (Juniorprofessor) до звичайного професора - досить складно. У Німеччині є чимало проєктів, фінансування яких прив'язане до конкретних термінів. І значна частина бюджету йде саме на створення робочих місць для молодих учених. Вони отримують контракти, але не безстрокові. На всю країну припадає приблизно 26 тисяч професорських ставок. А кандидатів на посаду професора у нас нині приблизно 200 тисяч осіб. Ми маємо чудові кадри, але, на жаль, сама структура університетів не дозволяє нам пообіцяти їм, що на них чекає перспективна кар'єра. У науці цей шлях, як і раніше, тернистий. Причина - цілковита невизначеність.

Але ж проблема з безстроковими трудовими договорами для науки не є чимось новим. Досі не вдалося її вирішити?

Це якраз те, що ми критикуємо. Є програма для отримання посади молодшого професора (Juniorprofessor). Її запровадили в Німеччині 2002 року. Ця програма призначена для молодих учених зі ступенем кандидата наук з усього світу, у тому числі й із країн Східної Європи. "Юніор-професор" - це можливість швидше отримати ставку звичайного професора в обхід захисту докторської дисертації (Habilitation. - Ред.), але це - крапля в морі. Крім того, це також призвело до того, що про перспективи молодих учених почали говорити дедалі рідше. Звичайно, все не так погано, але факти свідчать про те, що ми випускаємо з ВНЗ занадто багато молодих учених, у яких немає шансів отримати посаду професора. Це не помилка університетів, а структурна проблема. Поки фінансування обмежене термінами, ставки для персоналу залишатимуться прив'язаними до них. Що чекає на цих людей? Багато з них виїжджають до інших країн, а дехто йде на адміністративні посади в галузі освіти.

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Ви зараз налякаєте нашу аудиторію, говорячи про те, що Німеччина випускає достатньо вчених. Це що - сигнал молодим кадрам за кордоном, що їм тут буде складно знайти собі місце? Але ж ми знаємо, що Німеччині потрібні кваліфіковані кадри. Чи тут про науку не йдеться?

Складна тема. Про всі галузі не можна говорити абстрактно. Є ніші, де нам терміново потрібні кадри, але не скрізь. І в Німеччині пошук кадрів проводиться за принципом "найкращі з найкращих". Не має жодного значення, звідки людина приїхала, тут більшу роль відіграє радше стать, але не походження. Беруть найкращого. Тому той, хто збирається до Німеччини, повинен розуміти, які унікальні знання він має, яка в нього спеціалізація, хто є його конкурентом на німецькому ринку. Наприклад, нам потрібен викладач славістики. Звідки він родом, нас не цікавить.

А ось про стать детальніше. Чоловікові простіше отримати ставку професора в Німеччині?

Про стать... У нас багато програм, які підтримують жінок у науці. На жаль, поки ми маємо справу з пірамідою: що вище просуваєшся кар'єрними сходами в науці, то менше зустрічаєш жінок на професорських ставках. Тож існують спеціальні програми для жінок. Як чоловік я можу, звісно, подати заявку на вакансію в рамках такої програми, але шансів у мене не буде.

І як Ви в такому разі переконуєте молодих людей іти в науку, якщо великих перспектив немає?

Кар'єра вченого могла би бути привабливою, якби зростання було гарантоване і залежало від досягнень людини, якби на конкурсній основі можна було би продемонструвати свої здібності та переконати комісію. Поки що у молодого вченого є контракт на шість років, який, можливо, подовжать ще на шість. А що буде потім? З нашої точки зору, має бути ясність. У вченого на посаді молодшого професора має бути багато свободи. І він повинен розуміти, що якщо він досягне певних цілей, то ставка професора йому гарантована. Поки лише незначна частина стає професорами. Більшість перебувають у підвішеному стані. Крім того, професура в Німеччині оплачується не так вже й добре, з ринковим сектором ми не можемо конкурувати. Певна річ, багато хто говорить, що в науку треба йти за покликанням, а ті, хто хочуть заробляти гроші, мають іти в інші галузі. Але я не думаю, що у XXI столітті така теза ще довго протримається.

А чого саме німецькі ВНЗ очікують від молодого професора? Які якості йому слід мати?

Він повинен мати пристрасть до науки. Він має "горіти" своєю ідеєю, своїм предметом. Потрібна допитливість, яка буде просувати у цій професії далі. Адже вона не схожа на інші. 40-годинного робочого тижня тут замало. Кваліфікація, безумовно, має бути. Це - головна умова, але не єдина. Якщо Ви скажете, що це така ж робота, як і інші, то жодна комісія Вас точно не відбере.

Ви самі викладаєте в Кельні? Що для Вас найскладніше на практиці у викладанні?

Передати запал молодим. Нинішнє молоде покоління дуже стримане, холоднокровне. Молоді люди корисливі. І це призводить до того, що все, що не вимагає складання іспиту, знецінюється, не має значення. Перехід на бакалаврат і магістратуру відіграли тут свою роль.

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Уміння відстоювати свою думку - це та якість, яку я намагаюся пробудити у своїх студентах. Адже університет - це завжди місце для дискусії, суперечки, обговорень, а не перевірка визубреного матеріалу. Є, звичайно, і такі предмети, але якщо університет перестане бути місцем суперечок, то це буде поразка. Тоді ВНЗ стане продовженням школи, а не найкращих традицій Гумбольдта.

Під час пандемії COVID-19 у Німеччині часто критикують вчителів початкових шкіл і гімназій, а ось про викладачів ВНЗ нічого не чути. Що вони роблять краще за своїх колег у школах?

Питання абсолютно справедливе. По-перше, до вчителів у школах пильніше придивляються. На етапі початкової школи батьки цікавляться всім. В університеті вони часто навіть не знають, який перебіг навчання у дитини. Інший фактор - діджиталізація. Вишам вдалося перейти на онлайн-навчання, можна казати про частку в 85 відсотків. Звісно, скрізь це відбувалося по-різному. Хтось із викладачів просто надав свої лекції в записі, причому, трирічної давності, але більшість зробили дуже багато, щоб забезпечити високу якість викладання під час локдауну.

Об'єднання вищих шкіл ставить собі за мету також колегіальність в академічних колах. Німецькі викладачі - хороші колеги?

Ми стикаємося, звісно, і з неприємними речами, як-от плагіат, мобінг, сексуальні домагання. Університет - не острів, тут є все, що зустрічається й у звичайному житті. Що стосується колегіальності, то тут я бачу зміни. Раніше думка колеги, яка не збігалася з думкою іншого вченого, сприймалося більш колегіально. Сьогодні стає дедалі незатишніше, а загальна атмосфера псується.

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Ви згадали важливу тему - сексуальні домагання. Представники антидискримінаційних служб кажуть, що це досі табу. Який досвід у Вашого об'єднання?

Табу було все-таки в минулому, років десять тому. Сьогодні ситуація інша. Ми бачимо, що тут існує високий потенціал небезпеки. Я за освітою - юрист, тож можу стверджувати, що у випадках із сексуальними домаганнями ми виходимо з того, що ситуація абсолютно недвозначна: "А" домагався "Б", але ж довести це дуже складно, позаяк зрозуміло, що такі ситуації виникають без свідків. Досить опинитися під підозрою, і для будь-якого вченого - молодого або літнього - це кінець кар'єрі і непоправна шкода репутації. Доведена провина чи ні, але це буде переслідувати вченого довіку.

Звичайно, порушення повинні каратися, але треба розуміти, що загроза, яка походить від випадків, де все не так однозначно, зросла. Ми завжди закликаємо молодих учених ставитися до цієї теми дуже серйозно: важливо не тільки бути хорошим фахівцем у своїй галузі, але й на особистому рівні репутація має бути бездоганною. І, звісно, це змінює поведінку викладачів. Я знаю професорів, які більше не проводять консультацій зі студентами наодинці, а тільки у присутності третьої особи. Сексуальні домагання існують і в інших галузях - у Siemens, Deutsche Bahn і бозна-де ще. Звісно, у ВНЗ залежність від ментора, наукового керівника більша, якщо у вас контракт усього на кілька років. Ця залежність в академічній сфері сильніша, ніж у бізнесі.

Перейдімо до іншої теми. Що не пробачать німецькому професорові, крім, звісно, сексуальних домагань?

Крадіжку даних, плагіат. Але ми маємо справу і з ситуаціями зовсім іншого характеру. Приміром, що робити із професором, у якого 70 відсотків студентів завалюють іспит. Винен викладач, чи це його стандарт якості? Ми розбираємося і з такими випадками. Що ще негоже робити вченому... Коли наукову роботу за нього пише хтось інший.

Усі ці випадки вже мали місце в Німеччині, і в центрі скандалів опинялися відомі люди. Німецькі академічні кола тут безжальні. Чи трапляються такі порушення й надалі? Чи поменшало таких випадків після історії із плагіатом у дисертації колишнього міністра оборони ФРН Карла-Теодора цу Ґуттенберґа (Karl-Theodor zu Guttenberg)?

Нам самим дивно, яким треба бути нахабою. В епоху діджиталізації практично неможливо, щоб плагіат залишився непоміченим. Існують спеціальні програмні забезпечення. Звісно, не можна давати плагіату шанс. І німецька наука тут не знає жалю, але це ще не означає, що кожна наукова робота в Німеччині - бездоганна. Це німецька особливість. Що вище людина підіймається кар'єрними сходами, то нижче вона може впасти. Більшість випадків плагіату виявляються не в університеті, а спеціальними платформами, які займаються саме цим. А публічній персоні в Німеччині завжди будуть приділяти підвищену увагу.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Франкфуртський університет імені Ґете Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Гамбурзький університет Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Магдебурзький університет На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Університет Майнца На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Дрезденський технічний університет За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Кельнський університет У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).

Які університети Німеччини обирають студенти з України Берлінський університет імені Гумбольдта Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Рурський університет Бохума Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Берлінський вільний університет Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Гейдельберзький університет Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.

Які університети Німеччини обирають студенти з України У якому регіоні Німеччини краще вчитися? Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі. Автор: Тетяна Вайнман, Юлія Куценко

