Які фільми змагатимуться за "Золотого лева" у Венеції (фотогалерея)

21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за "Золотого лева". Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.
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"Золоту пальмову гілку" як кращий фільм фестивалю отримала стрічка "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно про молодого серійного вбивцю.