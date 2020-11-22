Пандемія коштувала культурній сфері Німеччини 20 відсотків доходів

Пандемія COVID-19 завдала величезної шкоди сфері мистецтва і культури в Німеччині. Найбільше постраждали ринки кіно, театру та образотворчого мистецтва: їхні продажі впали до рівня нижче 2003 року - на 19 відсотків.

У цілому оборот в цій сфері зменшився на 22,4 мільярда євро, підрахувала Наукова служба Бундестагу. Згідно з її звітом, в культурному і творчому секторі в Німеччині зайняті загалом близько 260 тисяч компаній і понад 1,8 мільйона людей.

Співголова фракції Лівих у Бундестазі Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) розкритикував антикризове управління федерального уряду у сфері культури. "Після 16-ти місяців культура є сліпою плямою в боротьбі з пандеміями. У списку пріоритетів федерального уряду культурне життя та індустрія заходів не значилися. Попри допомогу, багато хто з них зруйнований", - заявив він, передає агенція KNA. За прогнозами Барча, в майбутньому працівникам культури буде потрібен кращий соціальний захист, щоб зробити галузь стійкою до криз.