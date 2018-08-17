 WP: Трамп відмовився публікувати заяву про героїзм Маккейна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2018

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Новини

WP: Трамп відмовився публікувати заяву про героїзм Маккейна

Президент США Дональд Трамп не погодився публікувати заяву щодо героїзму Джона Маккейна, повідомляє The Washington Post. Родина померлого сенатора не запросила президента на похорон.

Дональд Трамп обмежився твітом про смерть Джона Маккейна

Дональд Трамп обмежився твітом про смерть Джона Маккейна

Президент США Дональд Трамп заблокував пропозицію співробітників Білого дому, зокрема речниці Сари Сандерс і керівника апарату Джона Келлі, опублікувати офіційну заяву щодо смерті Джона Маккейна, в якій його би охарактеризували як героя. Про це ввечері неділі, 26 серпня, повідомило видання The Washington Post.

У заяві йшлося про військове минуле Маккейна, її підготували ще протягом минулого тижня до смерті сенатора, а на вихідних її оновили. Але Трамп відмовився від її публікації. Замість того він опублікував твіт зі словами співчуття. "Мої найглибші співчуття та повага сім'ї сенатора Джона Маккейна. Наші серця та молитви з вами!", - написав Трамп.

Сара Сандерс відмовилася коментувати ситуацію. Колишній речник юридичної команди Трампа та стратег Республіканської партії Марк Коралло заявив, що поведінка Трампа є жахливою. "Від президента США варто було б очікувати більшого, коли йдеться про вшанування справжнього американського героя", - зазначив він.

Тим часом родина Джона Маккейна не запросила Дональда Трампа на поховання сенатора, інформує агенція AP. За даними The New York Times, Маккейн сам планував власний похорон та заповів не кликати президента на прощальну церемонію.

Як відомо, Маккейн був одним з найбільших критиків Трампа серед сенаторів-республіканців. Зокрема, він не проголосував за скасування Obamacare, реформи охорони здоров'я, запровадженої попередником Трампа Бараком Обамою. Зі свого боку, Трамп неодноразово говорив, що не вважає Маккейна героєм війни.

Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Його смерті передувала тривала боротьба з гліобластомою - минулого року у нього діагностували пухлину мозку. 24 серпня, стало відомо, що Маккейн вирішив припинити лікування, оскільки залишив позаду всі очікування щодо свого виживання.

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Джон Маккейн був одним з найбільш шанованих політиків у США. Він був справжнім патріотом своєї держави, котрий прямо казав те, що думає. Сенатор помер у 81 рік. (26.08.2018)

Людина глибоких переконань, справжній патріот і видатна особистість. Політики США і різних країн світу згадують сенатора Джона Маккейна. (26.08.2018)

До початку політичної кар'єри Джон Маккейн закінчив Військово-морську академію США. У 1967 році він потрапив у полон у В'єтнамі під час бойового вильоту. У полоні він провів понад п'ять років, під час яких зазнавав катувань. 1983 року Джона Маккейна вперше обрали до Палати представників Конгресу США. Він представляв штат Аризона в Конгресі впродовж 35 років. Маккейн двічі балотувався на посаду президента США: у 2000 році він програв на праймеріз Республіканської партії Джорджу Бушу-молодшому. У 2008 році він виграв праймеріз, але програв Бараку Обамі.

Джон Маккейн був критиком російської влади та другом України, відзначають оглядачі. Він відвідував Київ під час Майдану і просував в Конгресі надання військової допомоги Україні. Так званий "закон Маккейна" заклав у бюджеті США на 2019 рік 250 мільйонів доларів допомоги Києву.

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Помер Джон Маккейн: друг України і критик Путіна

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Помер Джон Маккейн: друг України і критик Путіна  

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