ВВП України у другому кварталі зріс на 5,4 відсотка

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в другому кварталі 2021 року зріс на 5,4 відсотка порівняно з другим кварталом 2020 року за падіння на 2,2 відсотка у першому кварталі цього року. Таку попередню оцінку в понеділок, 16 серпня, оприлюднила Державна служба статистики.

За її даними, порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного чинника ВВП знизився на 0,8 відсотка.

У липні поточного року мінекономіки оцінювало зростання ВВП України в другому кварталі приблизно в 6 відсотків після спаду на 2,2 відсотка у першому, а загалом за півріччя - в 1,9 відсотка, підтвердивши прогноз зростання на рік 4,1 відсотка.

Національний банк України в оновленому інфляційному звіті погіршив оцінку зростання ВВП країни в другому кварталі 2021 року до 7,5 відсотка із 8,7 відсотка. ВВП України у 2020 році знизився на 4 відсотки після зростання на 3,2 відсотка у 2019-му та 3,5 відсотка - у 2018 році.

Номінальний ВВП минулого року становив 4 трильйони 194,1 мільярда гривень, а з розрахунку на одну особу - 100,47 тисячі гривень.