 ВВП України у другому кварталі зріс на 5,4 відсотка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ВВП України у другому кварталі зріс на 5,4 відсотка

У другому кварталі валовий внутрішній продукт України зріс на 5,4 відсотка порівняно з аналогічним перодом 2020 року.

Будівля уряду України в Києві (архівне фото)

Будівля уряду України в Києві (архівне фото)

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в другому кварталі 2021 року зріс на 5,4 відсотка порівняно з другим кварталом 2020 року за падіння на 2,2 відсотка у першому кварталі цього року. Таку попередню оцінку в понеділок, 16 серпня, оприлюднила Державна служба статистики.

За її даними, порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного чинника ВВП знизився на 0,8 відсотка.

У липні поточного року мінекономіки оцінювало зростання ВВП України в другому кварталі приблизно в 6 відсотків після спаду на 2,2 відсотка у першому, а загалом за півріччя - в 1,9 відсотка, підтвердивши прогноз зростання на рік 4,1 відсотка.

Національний банк України в оновленому інфляційному звіті погіршив оцінку зростання ВВП країни в другому кварталі 2021 року до 7,5 відсотка із 8,7 відсотка. ВВП України у 2020 році знизився на 4 відсотки після зростання на 3,2 відсотка у 2019-му та 3,5 відсотка - у 2018 році.

Номінальний ВВП минулого року становив 4 трильйони 194,1 мільярда гривень, а з розрахунку на одну особу - 100,47 тисячі гривень.

Дивитись відео 04:03

Фактчек DW: чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? (31.01.2020)

DW.COM

Україна здійснила першу виплату за ВВП-варантами - на 40 мільйонів доларів

Україна виплатила 40,7 мільйона доларів за борговими паперами, які були випущені в 2015 році взамін списаної частини держборгу, та прив'язані до показників зростання валового внутрішнього продукту.  

ВВП України впав на 4 відсотки у 2020 році

За даними Державної служби статистики, це падіння перервало чотирирічний період зростання, який тривав з 2016 року.  

Також за темою

AUSSCHNITT *** KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 11, 2020 - Head of the State Agency of Automobile Roads of Ukraine (Ukravtodor) Oleksandr Kubrakov, Minister of Infrastructure of Ukraine Vladyslav Kryklii and Deputy Prime Minister of Ukraine, Minister of Communities and Territories Development of Ukraine Denys Shmygal (L to R) attend the Knit Ukraine Together: Security, Construction, Financing event at the State Agency of Automobile Roads of Ukraine (Ukravtodor), Kyiv, capital of Ukraine. The government plans to upgrade 4,000 kilometres of roads of national significance in 2020, for which it is set to spend more than UAH 85 billion. |

Шмигаль прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 5 відсотків 26.12.2020

У 2021 рік Кабмін України заходить із прогнозом зростання економіки майже на 5 відсотків, запевнив прем'єр Денис Шмигаль. Очільник уряду також похвалився передчасним виконанням держбюджету.

Schriftzug The World Bank am Gebäude der Weltbank

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України 31.03.2021

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,8 відсотка.

Pile of Ukrainian money. Africa Studio - Fotolia 52878143

ВВП України в першому кварталі скоротився на 1,5 відсотка - Держстат 15.05.2020

Державна служба статистики України оприлюднила оперативну оцінку ВВП. У порівнянні з попереднім кварталом ВВП знизився на 0,8 відсотка.

Реклама

Докладно

Таліби біля входу на територію міжнародного аеропорту в Кабулі

Фотогалерея: Афганістан належить талібам. Що буде з країною?

"Талібан" захопив владу в Афганістані. Мирні жителі штурмують аеропорт, намагаючись залишити країну. Фотогалерея DW.  

фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Як фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Всесвітній успіх мРНК-технології прискорив зростання ВВП Німеччини і розробку ліків від раку і вакцини від малярії.  