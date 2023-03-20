Вступ у конфлікт з РФ: у Польщі роз'яснили заяву посла

У посольстві Польщі заявили, що слова посла стосовно можливого вступу його країни у конфлікт з РФ хибно інтерпретували. В диппредставництві наголосили: він лише говорив про загрозу Польщі з боку Росії.

Посольство Польщі у Франції вважає, що окремі ЗМІ "у відриві від контексту" інтерпретували слова посла Яна Емеріка Ростишевського про те, що "якщо Україна не зможе відстояти свою незалежність, у нас (Польщі. - Ред.) не буде вибору, ми будемо змушені вступити в конфлікт". Про це йдеться у заяві дипмісії, опублікованій у неділю, 19 березня.

У посольстві зазначили, що під час інтерв'ю телеканалу LCI посол міркував про необхідність підтримки України союзниками та розповідав "про загрозу, яку Росія становить для Європи та європейських цінностей".

"Уважне прослуховування всієї розмови дозволяє зрозуміти, що не було заяви про пряму участь Польщі в конфлікті, а було лише попередження про наслідки поразки України, можливість нападу Росії або залучення у війну інших країн Центральної Європи - країн Балтії та Польщі", - наголосили у дипмісії.

Таку ж оцінку ситуації в минулому давав експрезидент Польщі Лех Качинський, і фрагмент заяви посла, що цитується, "слід розуміти саме в цьому сенсі", додали в посольстві.

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"Пошуки сенсаційної заяви"

"В інших пасажах посол дає зрозуміти, що Польща не перебуває в стані війни, але робить все, щоб допомогти Україні захистити себе в цьому конфлікті", - заявили в дипмісії, назвавши недоброзичливими "пошуки сенсаційної заяви, яка не в'яжеться з послідовними діями Польщі"

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський у розмові з польськими ЗМІ також наголосив, що посол говорив не про "бажання вступити в якусь війну", а про те, що Польща за певних сценаріїв також може стати жертвою нападу Росії. "Я думаю, саме це мав на увазі посол", - сказав він.

Окремі польські парламентарі розкритикували слова Растишевського. "Посол Польщі у Франції, який каже, що ми підемо війною на Росію, якщо тільки Україна не впорається, однозначно перевищує свої повноваження і має бути просто звільнений зі своєї посади", - вважає член парламентського комітету із закордонних справ Мацей Ґдула.

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