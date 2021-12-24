Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19

Вселенський патріарх Варфоломій у п'ятницю, 24 грудня, отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Згідно з повідомленням на сайті Вселенського патріархату, хвороба протікає у легкій формі. Наразі Варфоломій почувається добре.

81-річний патріарх повністю вакцинований. Після встановлення діагнозу він пройшов обстеження у лікарні. "Вселенський Патріарх дякує всім, хто виявляє інтерес до його здоров'я, і​​ закликає ще раз всіх дотримуватися рекомендацій лікарів, а також тих, хто ще не щепився, вакцинуватися для свого блага і блага всього суспільства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні під час візиту до США Варфоломія госпіталізували через погане самопочуття. Йому стало зле перед богослужінням у вашингтонському соборі Святої Софії "через тривалий переліт та завантажений розклад заходів після прибуття".

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