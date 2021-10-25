 Вселенського патріарха Варфоломія ушпиталили в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2021

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Новини

Вселенського патріарха Варфоломія ушпиталили в США

Варфоломію стало зле перед богослужінням у США через тривалий переліт та завантажений графік після прибуття. Наразі він почувається добре, його планують виписати з лікарні.

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенського патріарха Варфоломія у неділю, 24 жовтня, госпіталізували під час візиту до США через погане самопочуття. Згідно з повідомленням грецької православної архієпархії Америки, Варфоломію стало зле перед богослужінням у вашингтонському соборі Святої Софії "через тривалий переліт та завантажений розклад заходів після прибуття".

За рекомендацією лікаря, 81-річного патріарха доставили до лікарні Університету Джорджа Вашингтона для спостереження.

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Варфоломія планують виписати з лікарні в понеділок 

Пізніше в архієпархії повідомили, що Варфоломій "почувається добре". Очікується, що його випишуть з лікарні у понеділок, 25 жовтня. Цього дня у нього запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

За даними американського дослідницького центру Pew Research Center, у світі близько 200 мільйонів православних християн, 1,8 мільйона з яких проживають у США. 

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