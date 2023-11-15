Удар військ РФ по Запорізькому району: загинули рятувальники

Зранку війська РФ завдали трьох ударів по населеному пункту у Запорізькому районі. Унаслідок атаки загинули двоє рятувальників, які гасили пожежу. Ще семеро людей зазнали поранень.

Російські війська вранці середи, 15 листопада, завдали трьохракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко. Унаслідок атаки загинули двоє рятувальників, ще семеро людей зазнали поранень.

"З 09:50 до 10:18 російські терористичні війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється", - написав він у Telegram.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем, куди було завдано ударів, додав Малашко.

Загинули двоє рятувальників ДСНС

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинули двоє рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які після першого ракетного удару прибули ліквідовувати наслідки влучання. "Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля. Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала Росія. Віталію назавжди залишиться 31, Сергію - 34", - написав Малашко.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що внаслдіок атаки поранень зазнали ще семеро людей - троє рятувальників та четверо цивільних громадян.

Нагадаємо, у ніч 15 листопада війська РФ завдали ракетного удару по місту Селидове Покровського району Донецької області, внаслідок чого було зруйнований під'їзд чотириповерхового житлового будинку.

Станом на 14:00 відомо про двох загиблих та трьох постраждалих людей. Втім, за даними ДСНС, під завалами ймовірно перебуває ще дві людини. Пошуково-рятувальні роботи тривають.