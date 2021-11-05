Віртуальна реальність - ілюзія реальності, що створюється за допомогою комп’ютерних технологій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "віртуальна реальність".

Віртуальна реальність є комп’ютерною технологією, за допомогою якої у користувача виникає ілюзія дійсноті. Для занурення у віртуальну реальність нині необхідні ще спеціальні окуляри. Віртуальна реальність використовується не лише в сфері комп’ютерних ігор. Наприклад, медики можуть за допомогою віртуальної реальності планувати операції, архітектори розробляти свої будівельні проєкти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.