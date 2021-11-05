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Віртуальна реальність

Віртуальна реальність - ілюзія реальності, що створюється за допомогою комп’ютерних технологій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "віртуальна реальність".

Віртуальна реальність є комп’ютерною технологією, за допомогою якої у користувача виникає ілюзія дійсноті. Для занурення у віртуальну реальність нині необхідні ще спеціальні окуляри. Віртуальна реальність використовується не лише в сфері комп’ютерних ігор. Наприклад, медики можуть за допомогою віртуальної реальності планувати операції, архітектори розробляти свої будівельні проєкти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гурт ABBA: повернення десятиліття (фотогалерея)

Гурт ABBA: повернення десятиліття (фотогалерея) 05.11.2021

Після майже 40-річної паузи шведський гурт повернувся з новим альбомом "Voyage" та віртуальним концертним шоу. Чи зможе ABBA знову завоювати симпатії фанів?

Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (відео)

Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (відео) 01.03.2021

Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті. Тож чи варто повертатися до старого способу життя?

Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (26.02.2021) 26.02.2021

У часи пандемії коронавірусу справжній бум переживає віртуальна реальність. Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті. Тож чи варто повертатися до старого способу життя?

Повернути померлих до життя: що таке технологія цифрової душі (відео)

Повернути померлих до життя: що таке технологія "цифрової душі" (відео) 01.02.2021

Штучний інтелект може повернути померлих до життя - як аватарів. Вони виглядають, розмовляють і поводяться, як їхні живі праобрази. Технічні гіганти розглядають ідею "цифрових душ" як ринок з величезним потенціалом.

Вічне життя завдяки цифровій душі? (29.01.2021) 29.01.2021

Штучний інтелект може повернути померлих людей до життя - віртуально як аватарів. Вони виглядають, розмовляють і поводяться, як колись їхні живі праобрази. Технічні гіганти розглядають ідею "цифрових душ" як ринок з величезним потенціалом.

Як відбити у чоловіка бажання піднімати руку на жінку (25.08.2020) 25.08.2020

Чоловікам, які б'ють жінок, пропонують пережити домашнє насилля на власній шкірі, одягнувши… окуляри віртуальної реальності. Це має відбити в них бажання піднімати руку на жінку.

До 2030 року 400 тисяч німців працюватимуть віртуально - дослідження PwC

До 2030 року 400 тисяч німців працюватимуть віртуально - дослідження PwC 04.12.2019

Технології віртуальної реальності скоро вийдуть за рамки ніші для геймерів і кіноманів, cтверджують експерти PricewaterhouseCoopers.

Віртуальна реальність для лікарів та архітекторів (25.02.2019) 25.02.2019

У німецькому Магдебурзі створили найбільшу у Європі вірутальну лабораторію. Про неї мріють усі геймери. Але поки що лаборораторія служить для медиків та архітекторів. Дивіться, як саме.

Якою буде школа майбутнього? (31.01.2018) 31.01.2018

Уроки історії за допомогою окулярів віртуальної реальності, друк на 3D-принтері і програмування роботів на уроках інформатики - нові технології вже зовсім скоро прийдуть у школи. Яким буде навчання у майбутньому, показали на виставці BETT у Лондоні.

Знайди свого музейного двійника (24.01.2018) 24.01.2018

Чи схожі ви на Джоконду або Ван Гога? З мобільним додатком Google Arts & Culture можна відшукати свого музейного двійника. Дивіться, як це працює.

1200 музеїв світу: віртуально і безкоштовно! (18.01.2018) 18.01.2018

Як відвідати музей, не виходячи з дому? З мобільним додатком Google Arts & Culture можна відвідати понад тисячу культурних закладів у 70 країнах. Дивіться, як це працює.
360 градусів: середньовічний Ротенбург-об-дер-Таубер (відео)

360 градусів: середньовічний Ротенбург-об-дер-Таубер (відео) 27.12.2017

Вирушаймо у Ротенбург-об-дер-Таубер! У цьому містечку в Баварії час ніби зупинився. Відчуйте і ви за допомогою відео 360 градусів дух середньовіччя, який приваблює мільйони туристів.

360 градусів: романтичний Гейдельберг (відео)

360 градусів: романтичний Гейдельберг (відео) 18.12.2017

Відвідайте замок, що став символом німецького романтизму, та прогуляйтеся містом, оспіваним Ґете та багатьма іншими поетами, під час екскурсії Гейдельбергом у відео 360 градусів.

У Німеччині винайшли шолом, що симулює бачення комахи (18.12.2017) 18.12.2017

Eyesect Helmet - шолом з баченням комахи. Його створили німецькі винахідники, щоб подивитися на світ очима комахи. Пориньте у віртуальну реальність.

360 градусів: мальовнича долина Мозелю в Німеччині (відео)

360 градусів: мальовнича долина Мозелю в Німеччині (відео) 04.12.2017

Помилуйтеся неймовірними пейзажами долини Мозелю, доторкніться до римської історії в Трірі та прогуляйтеся поміж виноградниками до замкових руїн під час віртуального туру завдяки відео DW 360 градусів.

360 градусів: бароковий Дрезден (відео)

360 градусів: бароковий Дрезден (відео) 27.11.2017

Ласкаво просимо у Дрезден - перлину барокової архітектури на сході Німеччини. Вас очікують знамениті Фрауенкірхе, опера Земпера, Цвінґер та прогулянка набережною Ельби.
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