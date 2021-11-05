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Віртуальна реальність - ілюзія реальності, що створюється за допомогою комп’ютерних технологій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "віртуальна реальність".
Віртуальна реальність є комп’ютерною технологією, за допомогою якої у користувача виникає ілюзія дійсноті. Для занурення у віртуальну реальність нині необхідні ще спеціальні окуляри. Віртуальна реальність використовується не лише в сфері комп’ютерних ігор. Наприклад, медики можуть за допомогою віртуальної реальності планувати операції, архітектори розробляти свої будівельні проєкти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У часи пандемії коронавірусу справжній бум переживає віртуальна реальність. Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті. Тож чи варто повертатися до старого способу життя?
Уроки історії за допомогою окулярів віртуальної реальності, друк на 3D-принтері і програмування роботів на уроках інформатики - нові технології вже зовсім скоро прийдуть у школи. Яким буде навчання у майбутньому, показали на виставці BETT у Лондоні.