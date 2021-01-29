Повернути померлих до життя: що таке технологія "цифрової душі" (відео)

Технологічні компанії вже давно експериментують зі штучним інтелектом, будують нейронні мережі, створюють машини, які вміють самонавчатися, самостійно діяти та реагувати. І вони вже давно розпізнали фінансовий потенціал смерті. Змінюється суспільство - змінюються і традиції. А з ними - і наше ставлення до смерті. Наприклад, траур на цвинтарі видається доречним дедалі меншій кількості людей. Чи можливе "цифрове воскресіння" і як до нього готуються?