Повернути померлих до життя: що таке технологія "цифрової душі" (відео)

Штучний інтелект може повернути померлих до життя - як аватарів. Вони виглядають, розмовляють і поводяться, як їхні живі праобрази. Технічні гіганти розглядають ідею "цифрових душ" як ринок з величезним потенціалом.
Технологічні компанії вже давно експериментують зі штучним інтелектом, будують нейронні мережі, створюють машини, які вміють самонавчатися, самостійно діяти та реагувати. І вони вже давно розпізнали фінансовий потенціал смерті. Змінюється суспільство - змінюються і традиції. А з ними - і наше ставлення до смерті. Наприклад, траур на цвинтарі видається доречним дедалі меншій кількості людей. Чи можливе "цифрове воскресіння" і як до нього готуються?
Молоді литовці бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. Як стартапи та робота в IT-сфері допомагають повертати фахівців у країну, а влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу?
У клініки в Берліні щороку - 25 тисяч пацієнток, які не змогли завагітніти природним шляхом і вдалися до штучного запліднення. Завдяки новітнім технологіям від 65 до 80% пар повертаються додому з дитиною.