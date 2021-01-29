 Повернути померлих до життя: що таке технологія ″цифрової душі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.02.2021

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Політика й суспільство

Повернути померлих до життя: що таке технологія "цифрової душі" (відео)

Штучний інтелект може повернути померлих до життя - як аватарів. Вони виглядають, розмовляють і поводяться, як їхні живі праобрази. Технічні гіганти розглядають ідею "цифрових душ" як ринок з величезним потенціалом.

Завдяки штучному інтелекту можна досягти вічного життя?

Завдяки штучному інтелекту можна досягти "вічного" життя?

Технологічні компанії вже давно експериментують зі штучним інтелектом, будують нейронні мережі, створюють машини, які вміють самонавчатися, самостійно діяти та реагувати. І вони вже давно розпізнали фінансовий потенціал смерті. Змінюється суспільство - змінюються і традиції. А з ними - і наше ставлення до смерті. Наприклад, траур на цвинтарі видається доречним дедалі меншій кількості людей. Чи можливе "цифрове воскресіння" і як до нього готуються?

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