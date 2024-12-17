ВР заслухає генпрокуратуру та СБУ через висловлювання Бойка

Перший заступник голови ОГПУ та голова СБУ мають прийти у ВР з доповіддю про діяльність проросійських партій і висловлювання Бойка, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Верховна Рада України викликала першого заступника генерального прокурора Олексія Хоменка та голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка з доповіддю про діяльність проросійських партій і оцінку висловлювань народного депутата Юрія Бойка. Відповідне рішення у вівторок, 17 грудня, підтримав 201 депутат із мінімально необхідних 150 законодавців, повідомив нардеп від фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

"Рада викликає завтра на 10:00 першого заступника генпрокурора пана Хоменка та голову СБУ пана Малюка з доповіддю по діяльності проросійських партій і, зокрема оцінку висловлювань депутата Бойка", - написав він у Telegram-каналі.

За його словами, пропозицію вніс народний депутат від фракції "Голосу", секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Також, як повідомив Железняк, парламент дав доручення Комітету регламенту невідкладно розглянути постанову про виключення Бойка зі складу Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. "Але це просто доручення провести Комітет щоб розглянути ініціативу. Поки він член Комітету і, тим паче, Ради. Щоб виключити - треба окремо проголосувати постанову", - наголосив він.

Бойко визнав Путіна воєнним злочинцем

Після резонансу голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко прокоментував своє відео, опубліковане 14 грудня у TikTok. В ньому, нагадаємо, він заявив, що "радикали почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

У новому відео він вибачився перед українцями, яких "образили слова", і наголосив, що всі мають "бути єдиними, націленими на перемогу над зовнішнім агресором і відставити у бік всі внутрішні розбіжності". "Я вже точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією і воєнним злочинцем Путіним для виправдання агресії і нападу на нашу країну, - сказав він.

Нагадаємо, що раніше цього дня через опубліковане 14 грудня відео Бойка допитала СБУ.