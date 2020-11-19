 ВООЗ не виключає третьої хвилі коронавірусу в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2020

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Новини

ВООЗ не виключає третьої хвилі коронавірусу в Європі

Якщо негайно не з'явиться необхідна інфраструктура для боротьби з пандемією, Європі доведеться мати справу з третьою хвилею коронавірусу, вважає спецпосланець ВООЗ.

Спецпосланець ВООЗ з боротьби з пандемією коронавірусу Девід Набарро

Спецпосланець ВООЗ з боротьби з пандемією коронавірусу Девід Набарро (фото з архіву)

Європа може вже на початку 2021 року зіткнутися з третьою хвилею пандемії COVID-19, застеріг спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з боротьби з пандемією Девід Набарро. В інтерв'ю газетам швейцарської медіакомпанії CH Media, опублікованому в суботу, 21 листопада, Набарро, коментуючи дії влади Швейцарії в ситуації з пандемією, заявив, що влітку ця країна, як і вся Європа, перебувала "в сплячці".

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Наслідком цього і стала друга хвиля, і якщо зараз не вжити заходів, то настане третя хвиля пандемії, додав член Королівського коледжу лікарів Лондона. Він пояснив, що влада європейських країн взяла під контроль першу хвилю пандемії, але не створила "необхідної інфраструктури" для запобігання другої хвилі. На даний момент склалася "дуже серйозна" ситуація з пандемією, застеріг Набарро.

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За даними порталу Worldometer, з початку пандемії в березні в світі коронавірусом заразилися більш 58,6 мільйона людей. Майже 1,39 мільйона осіб померли внаслідок зараження. У Швейцарії налічується понад 290 тисяч випадків інфікування, більше чотирьох тисяч пацієнтів, в яких діагностували коронавірус, померли.

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