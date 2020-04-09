ВООЗ: Наступні тижні - вирішальні для боротьби з коронавірусом у Європі

Прийдешні тижні будуть вирішальними для боротьби з пандемією COVID-19 в Європі, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). "Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для Європи", - заявив директор європейського офісу ВООЗ Ганс Клуґе під час онлайн-пресконференції в четвер, 16 квітня.

Хоча в Європі налічується майже мільйон інфікованих коронавірусом, у ВООЗ вбачають позитивні зрушення в країнах, які найбільше уражені пандемією, зокрема в Іспанії, Італії, Німеччині та Швейцарії.

У деяких країнах число нових інфікувань знижується, водночас іншим ще тільки доведеться пережити пік коронавірусної кризи. При цьому необхідно пам'ятати, що швидкої перемоги над захворюванням COVID-19 не буде, зауважив Клуґе. "Не припускайтеся помилки. Попри весняну погоду ми й надалі перебуваємо посеред бурі", - цитує представника ВООЗ інформагенція dpa.

Із огляду на дискусії про послаблення карантину Клуґе зауважив, що швидкого шляху повернення до звичного життя не існує.

У всьому світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила два мільйони. Загальна кількість померлих від COVID-19 становить понад 134 тисячі. Водночас більш ніж півмільйона людей одужали. Такі дані станом на 16 квітня наводять Університет Джонса Хопкінса (США) і ресурс Worldometers.

В Україні підтверджено понад чотири тисячі випадків інфікування коронавірусом. За добу 15 квітня зафіксували 397 нових заражень.