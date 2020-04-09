 ВООЗ: Наступні тижні - вирішальні для боротьби з коронавірусом у Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2020

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Новини

ВООЗ: Наступні тижні - вирішальні для боротьби з коронавірусом у Європі

У деяких країнах Європи число нових інфікувань SARS-CoV-2 зменшується, але іншим ще тільки доведеться пережити пік пандемії. Швидкого повернення до звичного життя не буде, заявив директор європейського офісу ВООЗ.

Медики і хворий на коронавірус, Іспанія

Медичний персонал та хворий на коронавірус біля лікарні в місті Леганес, Іспанія

Прийдешні тижні будуть вирішальними для боротьби з пандемією COVID-19 в Європі, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). "Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для Європи", - заявив директор європейського офісу ВООЗ Ганс Клуґе під час онлайн-пресконференції в четвер, 16 квітня.

Хоча в Європі налічується майже мільйон інфікованих коронавірусом, у ВООЗ вбачають позитивні зрушення в країнах, які найбільше уражені пандемією, зокрема в Іспанії, Італії, Німеччині та Швейцарії.

У деяких країнах число нових інфікувань знижується, водночас іншим ще тільки доведеться пережити пік коронавірусної кризи. При цьому необхідно пам'ятати, що швидкої перемоги над захворюванням COVID-19 не буде, зауважив Клуґе. "Не припускайтеся помилки. Попри весняну погоду ми й надалі перебуваємо посеред бурі", - цитує представника ВООЗ інформагенція dpa.

Із огляду на дискусії про послаблення карантину Клуґе зауважив, що швидкого шляху повернення до звичного життя не існує.

У всьому світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила два мільйони. Загальна кількість померлих від COVID-19 становить понад 134 тисячі. Водночас більш ніж півмільйона людей одужали. Такі дані станом на 16 квітня наводять Університет Джонса Хопкінса (США) і ресурс Worldometers.

В Україні підтверджено понад чотири тисячі випадків інфікування коронавірусом. За добу 15 квітня зафіксували 397 нових заражень.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Стадіон? А навіщо!

    Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Запальна музика серед похмурого оточення

    Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Небезпека для тих, хто без балкона

    Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балкон і море

    Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Буденні замальовки

    Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Перукарня на свіжому повітрі

    У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Канал доставки продуктів

    Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Кому балкон, а кому й фітнес-студія

    Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Навіть серйозні заняття спортом не проблема

    Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Що більше, то краще

    А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балконний чорний гумор

    У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.

    Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков


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