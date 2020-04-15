 Коронавірус в Італії: ключові показники продовжують знижуватися | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Новини

Коронавірус в Італії: ключові показники продовжують знижуватися

Один з ключових показників - кількість нових випадків зараження коронавірусом - в Італії за останню добу був найнижчим з 13 березня.

Стомлені медпрацівники у італійському Бергамо

Стомлені медпрацівники у італійському Бергамо

В Італії за останню добу померли 578 людей, в яких було підтверджено зараження новим коронавірусом, що на 24 менше, ніж днем раніше, коли зафіксували 602 смерті. Число нових випадків інфікування зменшилося до 2667 у порівнянні з 2972 днем раніше, повідомила в середу, 15 квітня, служба цивільного захисту країни. 

Таким чином, у країні спостерігається зниження ключових показників, що характеризують ураження коронавірусною інфекцією, зазначає агентство новин Reuters. Зокрема, кількість нових випадків за останню добу - найнижча з 13 березня. Водночас показник добової кількості смертей все ще залишається досить високим.

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Станом на середу у відділеннях інтенсивної терапії перебували 3079 осіб, що на 107 менше у порівнянні з попереднім днем. Цей показник знижується вже 12 днів поспіль.

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Загальна кількість жертв у країні з початку епідемії 21 лютого становить 21645 осіб, що є другим показником у світі після США. Число підтверджених випадків зараження зросло до 165155 - третій найвищий показник у світі після США та Іспанії. 

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