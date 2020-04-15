Коронавірус в Італії: ключові показники продовжують знижуватися

Один з ключових показників - кількість нових випадків зараження коронавірусом - в Італії за останню добу був найнижчим з 13 березня.
В Італії за останню добу померли 578 людей, в яких було підтверджено зараження новим коронавірусом, що на 24 менше, ніж днем раніше, коли зафіксували 602 смерті. Число нових випадків інфікування зменшилося до 2667 у порівнянні з 2972 днем раніше, повідомила в середу, 15 квітня, служба цивільного захисту країни.
Таким чином, у країні спостерігається зниження ключових показників, що характеризують ураження коронавірусною інфекцією, зазначає агентство новин Reuters. Зокрема, кількість нових випадків за останню добу - найнижча з 13 березня. Водночас показник добової кількості смертей все ще залишається досить високим.
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Станом на середу у відділеннях інтенсивної терапії перебували 3079 осіб, що на 107 менше у порівнянні з попереднім днем. Цей показник знижується вже 12 днів поспіль.
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Загальна кількість жертв у країні з початку епідемії 21 лютого становить 21645 осіб, що є другим показником у світі після США. Число підтверджених випадків зараження зросло до 165155 - третій найвищий показник у світі після США та Іспанії.
Запроваджені ще 9 березня жорсткі карантинні заходи триватимуть до 3 травня, вирішив уряд у Римі. Утім, з 14 квітня заплановані деякі послаблення для сфери торгівлі та окремих галузей промисловості. (10.04.2020)
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