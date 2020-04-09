 В Україні підтверджено понад чотири тисячі випадків інфікування коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2020

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Новини

В Україні підтверджено понад чотири тисячі випадків інфікування коронавірусом

За добу 15 квітня в Україні зафіксували 397 нових заражень SARS-CoV-2. Загалом інфікувалися понад чотири тисячі людей.

Медики в захисних костюмах, Київ

В Україні підтверджено понад чотири тисячі випадків захворювання COVID-19

В Україні підтверджено 4,2 тисячі випадки захворювання COVID-19. Про це повідомили міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров’я України вранці у четвер, 16 квітня.

Протягом 15 квітня отримано 397 повідомлень про нові підтверджені випадки. Усього в Україні дослідили методом ПЛР 42823 зразки на нову коронавірусну інфекцію.

За цими даними, найбільше випадків інфікування коронавірусом офіційно зафіксовано в Чернівецькій області (662), Києві (644), на Івано-Франківщині (401) й Тернопільщині (333). У Миколаївській області, де ще кілька днів тому не було офіційно підтверджено жодного випадку, нині нараховується 22 інфікованих SARS-Cov-2.

Загалом в Україні 2,7 тисячі пацієнтів лікують амбулаторно, 1,5 тисячі осіб шпиталізували.

Унаслідок ускладнень від хвороби в Україні померли 116 людей. 186 одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, зазначили в Центрі громадського здоров’я України.

Понад два мільйони інфікованих у світі

Загалом понад два мільйони людей у світі інфікувалися коронавірусом SARS-CoV-2. Такі дані станом на ранок 16 квітня наводять Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США) і ресурс Worldometers, який відстежує динаміку захворювання у світі.

За даними Університету Джонса Хопкінса, найбільше інфікованих у США (понад 639 тисяч), Іспанії (понад 180 тисяч), Італії (більше 165 тисяч), Німеччині та Франції (більше 134 тисяч у кожній країні).

Загальна кількість померлих від COVID-19 у всьому світі перевищила 134 тисячі. Понад півмільйона людей одужали.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Стадіон? А навіщо!

    Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Запальна музика серед похмурого оточення

    Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Небезпека для тих, хто без балкона

    Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балкон і море

    Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Буденні замальовки

    Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Перукарня на свіжому повітрі

    У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Канал доставки продуктів

    Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Кому балкон, а кому й фітнес-студія

    Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Навіть серйозні заняття спортом не проблема

    Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Що більше, то краще

    А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балконний чорний гумор

    У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.

    Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков


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