В Україні підтверджено понад чотири тисячі випадків інфікування коронавірусом

В Україні підтверджено 4,2 тисячі випадки захворювання COVID-19. Про це повідомили міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров’я України вранці у четвер, 16 квітня.

Протягом 15 квітня отримано 397 повідомлень про нові підтверджені випадки. Усього в Україні дослідили методом ПЛР 42823 зразки на нову коронавірусну інфекцію.

За цими даними, найбільше випадків інфікування коронавірусом офіційно зафіксовано в Чернівецькій області (662), Києві (644), на Івано-Франківщині (401) й Тернопільщині (333). У Миколаївській області, де ще кілька днів тому не було офіційно підтверджено жодного випадку, нині нараховується 22 інфікованих SARS-Cov-2.

Загалом в Україні 2,7 тисячі пацієнтів лікують амбулаторно, 1,5 тисячі осіб шпиталізували.

Унаслідок ускладнень від хвороби в Україні померли 116 людей. 186 одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, зазначили в Центрі громадського здоров’я України.

Понад два мільйони інфікованих у світі

Загалом понад два мільйони людей у світі інфікувалися коронавірусом SARS-CoV-2. Такі дані станом на ранок 16 квітня наводять Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США) і ресурс Worldometers, який відстежує динаміку захворювання у світі.

За даними Університету Джонса Хопкінса, найбільше інфікованих у США (понад 639 тисяч), Іспанії (понад 180 тисяч), Італії (більше 165 тисяч), Німеччині та Франції (більше 134 тисяч у кожній країні).

Загальна кількість померлих від COVID-19 у всьому світі перевищила 134 тисячі. Понад півмільйона людей одужали.