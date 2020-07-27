Володимир Зеленський визнав наявність "поодиноких пострілів" на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський визнав факт наявності "поодиноких пострілів" на лінії розмежування на Донбасі за час дії з 27 липняугоди про припинення вогню.

"Чи можемо ми сказати, що ми домовилися про припинення вогню? Так. Чи можемо ми сказати, що немає ніяких поодиноких пострілів? Ні. Оскільки вони є, вони існують. Тому що у нас 400 з гаком кілометрів лінії розмежування, і проконтролювати все дуже складно", - сказав він на брифінгу в середу, 29 липня.

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Зеленський заявив, що у разі серйозних атак і обстрілів українські військові відповідатимуть.

"Ми будемо робити все, щоб зберегти перемир'я. Сьогодні ми виконуємо це стовідсотково - не на 99,9 відсотка, а на 100. Я вдячний всім, хто це робить і за це відповідає. Що стосується тієї сторони, то все залежатиме, я впевнений, від Російської Федерації: чи зможе вона так само все контролювати, і чи зможуть вони дотримуватися тих домовленостей, які у нас були", - наголосив він.

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Як повідомлялося, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у перший день дії перемир'я зафіксувала 111 випадків порушень режиму припинення вогню. "Починаючи з 00:01 27 липня, (...) СММ зафіксовано 111 порушень режиму припинення вогню - усі в Донецькій області (зокрема, 21 вибух і 90 черг та пострілів зі стрілецької зброї). Всі ці порушення режиму припинення вогню були зафіксовані між 09:45 та 11:35 27 липня", - повідомлялося у звіті місії.