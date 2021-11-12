Водій позашляховика, який збив дітей у Харкові, був під метадоном

Водій автомобіля Toyota Land Cruiser, який збив 11 листопада на пішохідному переході у Харкові 13-річних хлопця та дівчину, на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури у п'ятницю, 12 листопада.

"Проведено хімічний аналіз сечі водія. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння метадоном", - цитує прессекретаря Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка агенція "Інтерфакс-Україна".

Водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286-1 КК України - "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння". Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

Прокуратура клопотала про запобіжний захід водію у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Ввечері у п'ятницю Київський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід, визначивши альтернативою арешту заставу у сумі 340,5 тисячі гривень.

Проїхав на червоний світлофор і збив дітей на переході

11 листопада близько 15:00 чоловік, керуючи позашляховиком Toyota Land Cruiser, порушив правила безпеки дорожнього руху на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові. Водій проїхав на червоний сигнал світлофора та наїхав на 13-річних хлопця і дівчину, які йшли по пішохідному переході. Дітей з черепно-мозковими травмами доправили до лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, стабільний.

Читайте також: Резонансна ДТП: у Києві повернули в СІЗО водія Hummer, який збив на смерть дитину

За даними Нацполіції, водія позашляховика у травні цього року було засуджено до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на рік. Крім цього, минулого року він був фігурантом кримінального провадження за статтею про незаконне виробництво або зберігання наркотиків, проте справу було закрито. Законність рішення про її закриття наразі перевіряє прокуратура

Резонансі ДТП Харкова

Останнім часом у Харкові трапилися одразу кілька резонансних ДТП. 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя на червоне світло, врізався у Chevrolet. Унаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti - двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина - з тяжкими травмами потрапили до лікарні.

28 жовтня на проспекті Героїв Сталінграда 31-річна водійка Infiniti насмерть збила 72-річну жінку-пішохода.