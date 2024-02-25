Вночі Україна знищила 16 російських дронів над 8 областями

Вночі Росія атакувала Україну 18 "шахедами", 16 з них збила ППО. Один з дронів вдарив по Нікопольщині, пошкоджена господарська споруда.

У ніч на неділю, 25 лютого, російські війська атакували Україну 18-ма ударними безпілотниками типу Shahed. За даними Повітряних сил Збройних сил України, 16 з повітряних цілей були знищені у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, один з безпілотників "приземлили" у Новомосковському районі. Однак один з дронів наніс удар по Нікопольщині. "Агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає", - написав Лисак у Telegram.

На Хмельниччині внаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкта інфраструктури, повідомили в обласній військовій адміністрації. Даних щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду немає.

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Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що падіння уламків дронів сталися на відкритій території поза межами населених пунктів. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Попередньо - без постраждалих.

На Миколаївщині, за даними глави ОВА Віталія Кіма, внаслідок збиття дронів уламками пошкоджено лінію електропередач - знеструмлено пʼять населених пунктів. Ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Між тим, російське міністерство оборони звинуватило Україну в спробі атаки дронів по об'єктам на території Росії. За твердженням відомства, два БпЛА знищили над Бєлгородською областю та ще чотири - над Чорним морем.

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