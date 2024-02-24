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Меткомбінат у Липецьку атакували ГУР і СБУ - ЗМІ

Роман Губа
24 лютого 2024 р.

Джерела українських ЗМІ кажуть, що дрони СБУ та ГУР уразили установки для охолодження коксового газу, що призведе до зупинення виробничого процесу Новолипецького металургійного комбінату на довгий час.

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Новолипецький металургійний комбінат, Росія
Новолипецький металургійний комбінатФото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

Атака дронів і пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті в Росії - справ рук Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України. Про це в суботу, 24 лютого, пише низка українських видань з посиланням джерела.

Так, співрозмовники "Української правди" кажуть, що безпілотники уразили холодильну установку та коксову батарею - найважливіші елементи у технологічному циклі. Вони вважають, що атака на цей один з основних російських заводів з виготовлення бронесталі може ускладнити виробництво на місяць.

Як пише "РБК-Україна", сировина цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії та безпілотників, а до недавнього часу там виробляли сировину для компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

За даними ЗМІ, власником комбінату є наближений до президента РФ Володимира Путіна олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes, він входить до трійки найбагатших людей Росії.

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