Меткомбінат у Липецьку атакували ГУР і СБУ - ЗМІ

Меткомбінат у Липецьку атакували ГУР і СБУ - ЗМІ24 лютого 2024 р.
Атака дронів і пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті в Росії - справ рук Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України. Про це в суботу, 24 лютого, пише низка українських видань з посиланням джерела.
Так, співрозмовники "Української правди" кажуть, що безпілотники уразили холодильну установку та коксову батарею - найважливіші елементи у технологічному циклі. Вони вважають, що атака на цей один з основних російських заводів з виготовлення бронесталі може ускладнити виробництво на місяць.
Як пише "РБК-Україна", сировина цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії та безпілотників, а до недавнього часу там виробляли сировину для компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.
За даними ЗМІ, власником комбінату є наближений до президента РФ Володимира Путіна олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes, він входить до трійки найбагатших людей Росії.
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