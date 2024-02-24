Меткомбінат у Липецьку атакували ГУР і СБУ - ЗМІ

Джерела українських ЗМІ кажуть, що дрони СБУ та ГУР уразили установки для охолодження коксового газу, що призведе до зупинення виробничого процесу Новолипецького металургійного комбінату на довгий час.

Атака дронів і пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті в Росії - справ рук Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України. Про це в суботу, 24 лютого, пише низка українських видань з посиланням джерела.

Так, співрозмовники "Української правди " кажуть, що безпілотники уразили холодильну установку та коксову батарею - найважливіші елементи у технологічному циклі. Вони вважають, що атака на цей один з основних російських заводів з виготовлення бронесталі може ускладнити виробництво на місяць.

Як пише "РБК-Україна ", сировина цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії та безпілотників, а до недавнього часу там виробляли сировину для компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

За даними ЗМІ, власником комбінату є наближений до президента РФ Володимира Путіна олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes, він входить до трійки найбагатших людей Росії.

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