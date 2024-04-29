Влада України заперечує відступ від Конвенції з прав людини

За словами міністра юстиції та омбудсмена, Україна не обмежила права людини, а навпаки - частково скасувала обмеження, застосовані одразу після введення воєнного стану в 2022 році.

Українська влада заперечує резонансну новину про призупинення дії низки положень Європейської конвенції з прав людини.

Як заявив у понеділок, 29 квітня, міністр юстиції Денис Малюська, Україна повідомила Раді Європи про можливість обмеження певних прав людини одразу після запровадження в країні воєнного стану в 2022 році. "Це не ноу-хау - так чинять усі країни, які ведуть війну", - написав він у Facebook.

Натомість у квітні цього року, за його словами, Україна в черговий раз уточнила перелік існуючих обмежень і зменшила його.

Не обмеження прав людини, а часткове скасування обмежень

"Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки - переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", - резюмував міністр.

Так само уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запевнив, що йдеться не про нові обмеження, а про часткове скасування застосованих раніше.

"Тобто обмеження Україна подавала ще до цього, а наразі вони не застосовуються!" - написав омбудсмен у Telegram.

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