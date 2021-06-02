Влада Білорусі анулювала дозволи на трансляцію телепрограм UA і KVARTAL TV

Міністерство інформації Білорусі заборонило мовлення двох українських телеканалів - UA і KVARTAL TV. Згідно з поширеним у вівторок, 6 липня, повідомленням пресслужби мінінформації Білорусі, "від 5 липня 2021 року анульовано дозволи на поширення на території РБ двох іноземних телепрограм UA і KVARTAL TV".

Підставою для ухвалення такого рішення стало нібито порушення білоруського законодавства - трансляція в ефірі реклами, не заявленої під час отримання дозволів на мовлення.

Зеленський був серед засновників KVARTAL TV

Телеканал KVARTAL TV було запущено у другому півріччі 2016 року, він транслює гумористичні проєкти студії "Квартал 95". Його заснували тодішні керівники "Кварталу 95" і каналу "1+1" - Володимир Зеленський, брати Сергій і Борис Шефіри, Андрій Яковлєв, Тимур Міндіч, Ярослав Пахольчук та Олександр Ткаченко.

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У 2019 Зеленський і Ткаченко вийшли зі структури власності, оскільки стали президентом і міністром культури та інформаційної політики України відповідно, нагадує інформагенція "Українські новини".

Kvartal TV розпочав мовлення в Білорусі наприкінці 2019 року.

Раніше в червні Україна припинила мовлення білоруського державного телеканалу "Бєларусь 24".