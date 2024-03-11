Витік про Taurus: у Бундестазі закликали до рішучих заходів

Комітет парламентського нагляду за спецслужбами закликає уряд ФРН вжити рішучих заходів для з'ясування обставин навколо прослуховування розмови офіцерів Бундесверу про далекобійні ракети Taurus.

Комітет парламентського нагляду за розвідувальними службами закликає уряд Німеччини вжити рішучих заходів для з'ясування обставин навколо прослуховування розмови офіцерів Бундесверу про далекобійні ракети Taurus. Інформаційна війна, яку веде Росія проти Європи, НАТО і Німеччини, зростатиме в інтенсивності і жорстокості, наголосив після спеціального засідання комітету Бундестагу його голова Константін фон Ноц (Konstantin von Notz).

Константін фон Ноц Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Усі ознаки вказують на російську хакерську операцію з витоку інформації у цій справі про прослуховування телефонних розмов. У минулому комітет неодноразово звертав увагу на російські шпигунські та дезінформаційні операції і пов'язані з ними небезпеки", - наголосив депутат Бундестагу. Фон Ноц додав, що за висновком комітету, погодженим з очільником міноборони Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius), присутнім на засіданні, "Німеччина має позиціонувати себе як більш міцну, стійку і обороноздатну країну в майбутньому".

Пісторіус: Ще один офіцер припустився помилки

Ще один учасник перехопленої Росією розмови між офіцерами Бундесверу "помилився при встановленні зв'язку", зазначив Пісторіус після спеціального засідання комітету. За його словами, ідеться про інспектора військово-повітряних сил Інґо Ґергарца (Ingo Gerhartz), який також скористався незахищеною лінією зв'язку. Однак, наголосив Пісторіус, згідно з даними попереднього розслідування, на відміну від іншого учасника, він не був причетний до витоку даних.

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Коли днями міністр оборони Пісторіус відповідав на запитання журналістів, він хотів наголосити одну річ: попри чутки, це не Росія сама безпосередньо вклинилася у розмову німецьких військових на платформі онлайн-конференцій WebEx. Натомість витік даних стався "через індивідуальну помилку в застосуванні" тієї програми. Тобто головний меседж міністра: причиною прикрого інциденту стала помилка окремої людини.

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Влада припускає, що російські хакери змогли проникнути в розмову через незахищену лінію зв'язку, адже один з учасників спілкувався зі свого готельного номера в Сінгапурі, що він вчинив всупереч чинним протоколам безпеки.

Той офіцер перебував у Сінгапурі на військовій виставці. Подібні заходи приваблюють відвідувачів з усього світу та, за словами Пісторіуса, є "справжньою знахідкою" для російських спецслужб. У минулому Росія неодноразово здійснювала "цілеспрямоване прослуховування" в готелях, де зупинялися учасники заходів, каже міністр. Тож доступ до опублікованої розмови, ймовірно, був "випадковим потраплянням в ціль" у межах широкої операції, припустив урядовець.