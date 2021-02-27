 Вірменська опозиція анонсує зустріч з президентом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2021

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Новини

Вірменська опозиція анонсує зустріч з президентом

Вірменська опозиція на мітингу в Єревані анонсувала зустріч з президентом країни Арменом Саркісяном щодо подання прем'єр-міністра про звільнення з посади начальника головного штабу збройних сил країни Оніка Гаспаряна.

Прихильники опозиції на мітингу в Єревані

Прихильники опозиції на мітингу в Єревані (фото з архіву)

Вірменські опозиціонери в суботу, 6 березня, заявили, що президент Вірменії Армен Саркісян у неділю має намір зустрітися з представниками опозиційного "Руху порятунку батьківщини" щодо подання прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про звільнення з посади начальника головного штабу збройних сил країни Оніка Гаспаряна.

"Щойно ми отримали інформацію, що президент пропросив завтра зустрітися з нашими представниками", - оголосив на мітингу в Єревані член партії "Дашнакцутюн", координатор "Руху порятунку батьківщини" Ішхан Сагателян. За його словами, президент повинен "невідкладно звернутися до конституційного суду, щоби визнати антиконституційною (можливість) звільнення Гаспаряна". Сагателян також заявив, що опозиція знову збере мітинг у віторок, якщо в понеділок Пашинян "знову спробує вдатися до незаконних дій". Представник опозиції закликав Гаспаряна не піддаватися тиску.

Тим часом представник опозиційної партії "Вітчизна" Артур Ванецян заявив на мітингу, що опозиція не відмовляється від своїх цілей - "відставки Пашиняна, формування тимчасового уряду, організації позачергових виборів". За його словами, тільки народ вирішить, хто далі керуватиме країною, але "вибори не може організовувати Пашинян". Опозиція і раніше заявляла, що не погодиться на позачергові вибори без відставки Пашиняна.

Політична криза у Вірменії

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація у Вірменії загострилася 25 лютого після заяви генерального штабу збройних сил країни з вимогою відставки Пашиняна, який звільнив заступника начальника генштабу Тирана Хачатряна. Заяву, у якій стверджується, що прем'єр відтепер не в змозі забезпечити безпеку країни, підписали близько 40 генералів і вищих офіцерів армії. У відповідь Пашинян заявив про військовий переворот і закликав прихильників виходити на вулиці.

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Наступного дня в Єревані почалися антиурядові акції протесту, перед будівлею парламенту розташували наметове містечко і заблокували рух на прилеглому проспекті Баграмяна.

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав політичні сили в країні до терпимості та солідарності і виступив з пропозицією організувати обговорення для пошуку шляхів виходу з внутрішньополітичної кризи. Він відмовився підписувати указ про звільнення з посади начальника генштабу збройних сил Оніка Гаспаряна, що вимагає Пашинян. Проєкт указу про відставку Гаспаряна суперечить конституції країни, заявив президент.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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