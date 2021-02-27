Вірменська опозиція анонсує зустріч з президентом

Вірменські опозиціонери в суботу, 6 березня, заявили, що президент Вірменії Армен Саркісян у неділю має намір зустрітися з представниками опозиційного "Руху порятунку батьківщини" щодо подання прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про звільнення з посади начальника головного штабу збройних сил країни Оніка Гаспаряна.

"Щойно ми отримали інформацію, що президент пропросив завтра зустрітися з нашими представниками", - оголосив на мітингу в Єревані член партії "Дашнакцутюн", координатор "Руху порятунку батьківщини" Ішхан Сагателян. За його словами, президент повинен "невідкладно звернутися до конституційного суду, щоби визнати антиконституційною (можливість) звільнення Гаспаряна". Сагателян також заявив, що опозиція знову збере мітинг у віторок, якщо в понеділок Пашинян "знову спробує вдатися до незаконних дій". Представник опозиції закликав Гаспаряна не піддаватися тиску.

Тим часом представник опозиційної партії "Вітчизна" Артур Ванецян заявив на мітингу, що опозиція не відмовляється від своїх цілей - "відставки Пашиняна, формування тимчасового уряду, організації позачергових виборів". За його словами, тільки народ вирішить, хто далі керуватиме країною, але "вибори не може організовувати Пашинян". Опозиція і раніше заявляла, що не погодиться на позачергові вибори без відставки Пашиняна.

Політична криза у Вірменії

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація у Вірменії загострилася 25 лютого після заяви генерального штабу збройних сил країни з вимогою відставки Пашиняна, який звільнив заступника начальника генштабу Тирана Хачатряна. Заяву, у якій стверджується, що прем'єр відтепер не в змозі забезпечити безпеку країни, підписали близько 40 генералів і вищих офіцерів армії. У відповідь Пашинян заявив про військовий переворот і закликав прихильників виходити на вулиці.

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Наступного дня в Єревані почалися антиурядові акції протесту, перед будівлею парламенту розташували наметове містечко і заблокували рух на прилеглому проспекті Баграмяна.

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав політичні сили в країні до терпимості та солідарності і виступив з пропозицією організувати обговорення для пошуку шляхів виходу з внутрішньополітичної кризи. Він відмовився підписувати указ про звільнення з посади начальника генштабу збройних сил Оніка Гаспаряна, що вимагає Пашинян. Проєкт указу про відставку Гаспаряна суперечить конституції країни, заявив президент.