Війська РФ із винищувача Су-34 вдарили по Херсону

Війська РФ у неділю, 15 жовтня, завдали авіаційного удару із винищувача СУ-34 у районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні. Попередньо, вони скинули дві керовані авіаційні бомби, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко у Telegram. Інших подробиць наразі він не навів.

За минулу добу внаслідок російських атак у Херсоні та області загинули дві людини, ще дві - зазнали поранень, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. За добу війська РФ здійснили 107 обстрілів, випустивши 622 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, авіації та БПЛА, перерахував Прокудін. По місту Херсон війська РФ випустили 45 снарядів, уточнив він. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу, будинок культури, пошту та магазин у Херсонському районі, а також підприємство та територію ринку у Херсоні, повідомив він.

Двоє загиблих на Харківщині і двоє - на Донеччині

В ніч на неділю, 15 жовтня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району Харківської області. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок, зайнялася пожежа. Загинули двоє людей – 57-річний чоловік та 54-річна жінка, ще одна жінка зазнала осколкового поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Загалом протягом останньої доби на Харківщині під обстрілами військ РФ опинилися населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківщини, додав він.

Ще двоє людей загинули внаслідок обстрілів військ РФ у Авдіївці на Донеччині, повідомив виконувач обов'язків очільника Донецької ОВА Ігор Мороз у Facebook. Місто зазнало ракетного удару і двох масованих артобстрілів, написав він. Ще одна людина зазнала поранень внаслідок обстрілів Очеретиного, там пошкоджено будинок і підприємство.

Піл обстрілами опинилися і інші громади і міста області. Зокрема, у на Горлівському напрямку у Часовоярській громаді було пошкоджено три приватні будинки і дві багатоповерхівки, ще один будин зазнав пошкоджень у Кураховому. У Нью-Йорку внаслідок обстрілів було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, повідомв Мороз.

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На Запоріжжі та Миколаївщині - без загиблих цивільних

Минулої доби війська РФ завдали трьох ракетних ударів по Запоріжжю, а також 11 разів атакували дронами удари населені пункти області. Також обстріляли Роботине з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та скинули авіабомби на Оріхів, Новоандріївку та Новодарівку, йдеться у дописі в Telegram Юрія Малашка, голови Запорізької ОВА.

За його словами, надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

Минулої доби війська РФ також обстріляли Куцурубську громаду у Миколаївській області, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Постраждалих немає.