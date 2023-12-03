Війська РФ атакували Україну дронами й ракетою

Під час нічної атаки по Україні війська РФ застосували 12 дронів типу Shahed-131/136 і одну ракету Х-59. Силам ППО вдалося збити 10 дронів, а ракета схибила, кажуть у ПС ЗСУ.

Україна зазнала цієї ночі чергової масованої атаки з повітря з боку російських сил. Згідно з оприлюдненими зранку неділі, 3 грудня, даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили загалом 12 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ, а також керовану авіаційну ракету Х-59.



Зазначається, що силам протиповітряної оборони вдалося збити 10 дронів типу Shahed-131/136, а випущена ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

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Як уточнили в ПС ЗСУ, більшість БпЛА було знищено в небі над Миколаївщиною, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". "Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні війська РФ вночі випустили по Україні 11 "шахедів", а також керовану авіаційну ракету з окупованої частини Запорізької області. 10 БпЛА були знищені над Одеською областю, а ракета - над Дніпропетровщиною, звітували в ПС ЗСУ. Водночас повідомлялося про влучання в інфраструктурний об'єкт на Одещині.