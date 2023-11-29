Нічна атака військ РФ: ППО збила всі дрони і дві ракети

Війська РФ вночі запустили по території Україні 21 дрон та три ракети Х-59. ППО збила всі БпЛА та дві ракети, одна - влучила у відкриту місцевість. Жертв немає.

Російські війська у ніч на середу, 29 листопада, атакували територію України 21 ударним БпЛА типу Shahed та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, повідомляється у Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Дрони запустили з напрямку Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї РФ, а керовані авіаційні ракети Х-59 - з повітряного простору окупованої частини Херсонщини. Основним напрямком, за яким рухалися безпілотники, була Хмельниччина. Ракети були спрямовані у бік півдня України, уточнили у Повітряних силах. До відбиття нападу були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, повідомили у командуванні.

"В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя - не досягла бажаної цілі!" - повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За даними Сил оборони півдня, третя ракета Х-59 влучила у відкриту територію. "Критичних руйнувань та жертв серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні в Telegram.

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Нагадаємо, що днями, у ніч на 25 листопада, війська РФ випустили по Україні рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість безпілотників типу Shahed-131/136 - 75. Протиповітряна оборона України знищила 74 з них. Головною ціллю цієї атаки був Київ.

Ударні безпілотники якими російські військові у ту ніч атакували Україну, були незвичного чорного кольору, а також містили карбон, який поглинає радіолокаційний сигнал, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.