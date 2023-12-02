Нічна атака на Україну: збито 10 дронів і одну ракету

Війська РФ вночі випустили по Україні 11 "шахедів", українська ППО збила 10 з них. На Одещині було влучання в інфраструктурний об'єкт. Також під час повітряної тривоги була знеструмлена ЗАЕС.

В ніч на суботу, 2 грудня, російські війська атакували територію України 11-ма ударними дронами типу "Shahed" з окупованого Криму та керованою авіаційною ракетою з окупованої частини Запорізької області, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ).

10 "шахедів" були знищені над Одеською областю, а ракета - над Дніпропетровщиною, зазначили у ПС ЗСУ.

Водночас Сили оборони півдня України зауважили, що на Одещині було влучання у інфраструктурний об'єкт, зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Напередодні війська РФ атакували Україну 25-ма "шахедами" і двома авіаційними ракетами. Українська ППО збила 18 дронів та одну ракету.

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На ЗАЕС стався блекаут

Своєю чергою Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила, що вночі була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція станція (ЗАЕС), окупована росіянами.

Зокрема, напередодні обірвалася лінія електропередачі напругою 330 кВ, через яку ЗАЕС отримує живлення від української енергосистеми. А вночі, під час повітряної тривоги, була знеструмлена остання лінія живлення напругою 750 кВ - "Запорізька АЕС - Дніпровська".

"У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі", - зазначили в "Енергоатомі".

Зусиллями українських фахівців у суботу о сьомій ранку вдалося відновити роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ. Водночас у НАЕКу підкреслюють, що черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці.