 Від початку протестів проти хунти у М′янмі вбито 138 осіб - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2021

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Новини

Від початку протестів проти хунти у М'янмі вбито 138 осіб - ООН

За півтора місяця після військового перевороту у М'янмі в протестах проти нього було вбито 138 людей. ООН закликає міжнародну спільноту "об'єднатися в знак солідарності з народом М'янми".

Сутички під час протестів у М'янмі

Сутички під час протестів у М'янмі

У М'янмі після військового перевороту, який відбувся 1 лютого, під час протестів було вбито щонайменше 138 людей. Про це у понеділок, 15 березня, повідомили в Організації Об'єднаних Націй. Лише на минулих вихідних у найбільшому місті країні Янгоні та інших населених пунктах вбили 56 людей. Серед загиблих є жінки та діти.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш "рішуче засудив це насильство, що триває проти мирних протестувальників, та постійне порушення основних прав людини у М'янмі'', повідомив речник ООН. Гуттеріш також знову закликав міжнародну спільноту "об'єднатися в знак солідарності з народом М'янми та його демократичними прагненнями''.

Під час протестів у Янгоні

Під час протестів у Янгоні

Спецпредставниця ООН Крістін Шренер Бургенер раніше також засудила кровопролиття у М'янмі, де "військові кидають виклик міжнародним закликам, зокрема від Ради Безпеки, до стриманості, діалогу та повної поваги до прав людини та основних свобод".

Військовий переворот та протести у М'янмі

Масові протести у М'янмі тривають з початку лютого - після того, як 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Мирні протестувальники у М'янмі

Мирні протестувальники у М'янмі

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути головною особою в державі.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків. США запровадили санкції проти причетних до перевороту в М'янмі. Готує санкції і ЄС.

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