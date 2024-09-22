  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КатастрофиІран

Вибух у шахті в Ірані: понад 50 загиблих

Валерій Сааков | Олександра Іванова
22 вересня 2024 р.

Вибух метану стався на шахті, експлуатованій компанією Madanjoo в провінції Південний Хорасан на сході Ірану. Державні ЗМІ повідомляють про понад 50 загиблих і 20 поранених.

https://p.dw.com/p/4kwva
Рятувальники на місці вибуху в шахті в Ірані
Рятувальники на місці вибуху в шахті в ІраніФото: Isna

Щонайменше 51 людина загинула і 20 дістали поранення внаслідок вибуху метану у вугільній шахті, розташованій у провінції Південний Хорасан на сході Ірану. Оновлені дані щодо кількості загиблих і потерпілих іранські державні ЗМІ оприлюднили в неділю, 22 вересня.

Раніше керівник провінції Джавад Генаат повідомив про спроби рятувальників звільнити з-під завалів 22 шахтарів. Операцію порятунку ускладнювало скупчення метану в шахті.

Вибух стався близько 21:00 у суботу, 21 вересня, на шахті, яку експлуатує приватна компанія Madanjoo. Вибухом було пошкоджено два блоки шахти, уточнює інформагенція AFP. За даними іранських ЗМІ, зокрема Irna та Mehr, під час трагедії в ній перебували 69 осіб. "17 постраждалих доправили в лікарню", - цитують іранські ЗМІ главу Червоного Півмісяця Ірану.

Державне телебачення Ірану показало кадри, на яких до місця трагедії прибували гелікоптери рятувальників, щоб доставити постраждалих до лікарні.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих під час вибуху в шахті. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Шахту компанії ArcelorMittal після аварії передадуть у власність держави

Вибух на шахті в Казахстані: число жертв перевищило 40

Вибух на шахті в Казахстані: число жертв перевищило 40

Кількість загиблих унаслідок аварії на шахті міжнародного концерну ArcelorMittal в Караганді зростає. Уряд Казахстану націоналізує шахту.
Суспільство29 жовтня 2023 р.
Вугільна шахта в Казахстані

Пожежа на шахті в Казахстані: понад два десятки загиблих

Пожежа на шахті в Казахстані: понад два десятки загиблих

На шахті імені Костенка в Караганді імовірно стався вибух метану. На момент аварії в шахті компанії "АрселорМіттал Теміртау" перебували понад 250 осіб.
Катастрофи28 жовтня 2023 р.
Швидка допомога і пожежники на місці події

Вибух на шахті в Туреччині: число жертв зросло до 40

Вибух на шахті в Туреччині: число жертв зросло до 40

З 110 людей, які на момент аварії були на шахті, врятовано 58. Шпитальовано 11 постраждалих. Доля одного гірника поки невідома, заявляють у турецьких відомствах.
Катастрофи15 жовтня 2022 р.
Більше публікацій