Вибух у шахті в Ірані: понад 50 загиблих

Вибух метану стався на шахті, експлуатованій компанією Madanjoo в провінції Південний Хорасан на сході Ірану. Державні ЗМІ повідомляють про понад 50 загиблих і 20 поранених.

Щонайменше 51 людина загинула і 20 дістали поранення внаслідок вибуху метану у вугільній шахті, розташованій у провінції Південний Хорасан на сході Ірану. Оновлені дані щодо кількості загиблих і потерпілих іранські державні ЗМІ оприлюднили в неділю, 22 вересня.

Раніше керівник провінції Джавад Генаат повідомив про спроби рятувальників звільнити з-під завалів 22 шахтарів. Операцію порятунку ускладнювало скупчення метану в шахті.

Вибух стався близько 21:00 у суботу, 21 вересня, на шахті, яку експлуатує приватна компанія Madanjoo. Вибухом було пошкоджено два блоки шахти, уточнює інформагенція AFP. За даними іранських ЗМІ, зокрема Irna та Mehr, під час трагедії в ній перебували 69 осіб. "17 постраждалих доправили в лікарню", - цитують іранські ЗМІ главу Червоного Півмісяця Ірану.

Державне телебачення Ірану показало кадри, на яких до місця трагедії прибували гелікоптери рятувальників, щоб доставити постраждалих до лікарні.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих під час вибуху в шахті.