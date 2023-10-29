Вибух на шахті в Казахстані: кількість жертв перевищила 40

Кількість загиблих унаслідок аварії на шахті міжнародного концерну ArcelorMittal в Караганді зростає. Уряд Казахстану націоналізує шахту.

Число загиблих під час аварії на шахті імені Костенка в Караганді зросло до 42 осіб, повідомляє в неділю, 29 жовтня, пресслужба МНС Кахазстану.

Пошуки чотирьох шахтарів тривають. Раніше зранку пресслужба компанії "АрселорМіттал Теміртау", якій належить шахта, повідомляла про 36 загиблих. У день вибуху було відомо про 21 жертву.

Як повідомлялося, у ніч на суботу на вуглевидобувній шахті імені Костенка у Казахстані сталася пожежа з подальшим вибухом метану. На момент аварії в шахті перебувало 252 людини.

У Казахстані 29 жовтня оголосили днем національного трауру.

Глава МНС Казахстану Сирим Шаріпханов раніше заявляв, що шанси знайти людей, що залишилися під землею, мізерні, але рятувальники не втрачають надії.

Після аварії шахту націоналізують

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у день аварії доручив уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією "АрселорМіттал Теміртау". У пресслужбі кабінету міністрів повідомили, що уряд Казахстану завершує оформлення угоди з компанією щодо передачі права власності на підприємство на користь держави. Роботу всіх шахт "АрселорМіттал Теміртау" припинено.

Генпрокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час проведення гірничих робіт.

Співчуття у зв'язку із загибеллю шахтарів висловили президенти Росії, Білорусі, Киргизстану, Франції та Узбекистану, а також МЗС Туреччини.

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Систематичні аварії на шахтах "АрселорМіттал"

Компанія "АрселорМіттал Теміртау" входить до складу міжнародного сталеливарного концерну ArcelorMittal, володіє в Казахстані 15 вугільними шахтами та залізорудними копальнями. Смертельні аварії на об'єктах компанії траплялися неодноразово.

Президент Казахстану Токаєв тоді заявляв, що "аварії на підприємствах, що належать зарубіжній компанії, свідчать про серйозне порушення нею своїх інвестиційних та інших зобов'язань з відповідними наслідками для подальшого перебування на казахстанському ринку".