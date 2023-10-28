Пожежа на шахті в Казахстані: понад два десятки загиблих

На шахті імені Костенка в Караганді імовірно стався вибух метану. На момент аварії в шахті компанії "АрселорМіттал Теміртау" перебували понад 250 осіб.

У Казахстані в результаті аварії в ніч на суботу, 28 жовтня, на вуглевидобувній шахті імені Костенка в Караганді загинула, за попередніми даними, щонайменше 21 особа. "На поверхню з 252 шахтарів вивели 208, 18 з них звернулися за медичною допомогою. У шахті залишаються 23 шахтарі. Тіла 21 шахтаря виявлені", - повідомила компанія "АрселорМіттал Теміртау", якій належить шахта.

Тим часом влада Карагандинської області повідомляє про госпіталізацію 17 шахтарів.

У пресслужбі "АрселорМіттал Теміртау" повідомили, що, за попередніми даними, на шахті стався вибух метану. "Імовірно в лаві стався вибух газометану", - йдеться в повідомленні.

Неодноразові аварії на шахтах компанії

АТ "АрселорМіттал Теміртау", що входить до складу міжнародного сталеливарного концерну ArcelorMittal, володіє в Казахстані 15 вугільними шахтами й залізорудними рудниками. Аварії та трагічні випадки на об'єктах компанії, що супроводжувалися в тому числі загибеллю людей, траплялися неодноразово.

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Так, 17 серпня на шахті "Казахстанська" загорілася конвеєрна стрічка. У той момент в шахті перебувало 227 осіб, з яких 222 були евакуйовані, 13 осіб постраждали й п'ятеро загинули. 27 серпня пожежа сталася на шахті "Саранська", тоді постраждалих не було.

Влада Казахстану націоналізує "АрселорМіттал Теміртау"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв тоді заявляв, що "безперервні аварії на підприємствах, що належать закордонній компанії, свідчать про серйозне порушення нею своїх інвестиційних та інших зобов'язань з відповідними наслідками для подальшого перебування на казахстанському ринку".

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28 жовтня відразу після появи інформації про аварію, Токаєв доручив уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією АТ "АрселорМіттал Теміртау".

Прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов своєю чергою заявив, що не бачить перспектив подальшої діяльності індійського бізнесмена, голови правління ArcelorMittal Лакшмі Міттала в Казахстані, бо, за його словами, з року в рік вкладення в підтримку виробництва на підприємстві знижуються, а аварії, в яких гинуть працівники, тривають.

Наразі завершується оформлення угоди з передачі права власності на підприємство на користь держави, йдеться у повідомленні уряду Казахстану.